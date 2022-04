Savona, la minoranza all’attacco: “Mancanza di rispetto”. E abbandona il consiglio comunale

Savona. Commissione speciale per il monitoraggio e l’attuazione dei progetti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e opere rilevanti per la città. E’ la proposta avanzata e bocciata (con i 18 voti dei presenti della maggioranza) dal consiglio comunale (ma era passata in commissione con parere favorevole).

Oggi pomeriggio si è tenuto, durante la prima parte di consiglio comunale, una sessione straordinaria dedicata alla presentazione ai consiglieri comunali dei progetti Pnrr presentati da parte della giunta.

Era previsto un componente per gruppo consiliare e un presidente che può convocare le sedute in autonomia. Lo scioglimento è previsto a 90 giorni dalla scadenza del mandato per “evitare strumentalizzazioni in campagna elettorale”. La commissione avrà la possibilità di esprimere indirizzi e pareri, formulare mozioni e interpellanze, monitorare l’attuazione dei progetti.

“Gli enti locali sono i principali destinari di queste risorse“, sottolinea il consigliere comunale pentastellato Manuel Meles. “Oltre al Pnrr ci sono altre iniziative e bandi di importante rilevanza per la città“.

“È necessario l’impegno da parte di tutti – sottolinea Daniela Giaccardi -. Non vorrei foste prevenuti perché è proposto dalla minoranza. Oggi prendiamo atto che si aprono tavoli con rappresentanti e associazioni, ma non si apre con il consiglio comunale”. “Io credo che la prima parte del consiglio dimostri la necessità di una commissione”, prosegue Fabio Orsi.

La maggioranza non ha fatto interventi sulla proposta eccetto il consigliere Marco Ravera che ha parlato a nome di tutti e dichiarato il voto contrario. Sono seguite poche e dure parole del consigliere Orsi: “Visto l’esito del voto e la mancanza di rispetto, ve la cantante e ve la suonate, l’ultima mozione votatela da soli“.

Dopo la pratica presentata dalla minoranza, era prevista la discussione di una mozione (presentata dalla maggioranza) sullo stesso tema. La maggioranza ha quindi poi pprovato la mozione con la quale impegna il sindaco ad aggiornare il consiglio comunale nella sezione comunicazione, attivare commissioni consiliari per discutere dei temi del Pnrr e, quando ci sono questioni di particolari importanza, richiedere un consiglio comunale ad hoc.

La replica del sindaco

“La decisione di uscire dall’aula è stata gravissima e irrispettosa del consiglio comunale e dei cittadini”, la dura replica del sindaco. “La scelta di non discutere insieme le due pratiche è stata la dimostrazione che all’opposizione non interessa discutere del Pnrr ma solo avere visibilità e recitare una parte, invece noi vogliamo risolvere i problemi. Per questo il consiglio comunale si è tenuto su mia richiesta per condividere le linee programmatiche del Pnrr. Tutti i consiglieri comunali che vorranno dare un contributo in questa delicata fase saranno i benvenuti e troveranno nell’amministrazione apertà disponibilità“.

Russo spiega la contrarietà alla proposta di commissione: “La commissione è di controllo ed è disciplinata dal Tuel ma ha finalità e funzioni che non sono coerenti”.