Savona. Custodisce una storia lunga secoli la mostra allestita in piazza Vescovado a Savona e visitabile fino al 29 maggio. Una serie di riproduzioni di pezzi originali difficilmente raggiungibili e non trasportabili per la loro collocazione e il loro valore che raccontano la storia del grande podere del San Giacomo.

È un percorso ricco di storia, arte e religione quello che si è intrapreso intorno alla collina alle spalle dello stabilimento delle Funivie di Savona, un’opera ingegneristica realizzata dagli ingegneri Carissimo e Crotti a inizio Novecento: una linea aerea funiviaria che, con i suoi 18 km era in grado di trasportare il carbone dalle navi attraccate a Savona ai depositi di Bragno (Cairo).

Questa grande opera ingegneristica però fu un colpo mortale per la meravigliosa baia Miramare e il prestigioso albergo sorto nell’Ottocento. Questo panorama che ha visto Savona trasformarsi da turistica a prettamente industriale è solo uno dei passi della storia che è stata cucita lungo il grande podere del San Giacomo. Questa zona di Savona infatti ha visto nel corso degli anni trasformarsi in zona religiosa, poi militare, poi turistica con grande versatilità, fino ad arrivare oggi in stato quasi di abbandono.

È proprio per scoprire tutte le tappe di questo percorso, ancora sconosciuto ai più, che è sorta la mostra intitolata “San Giacomo. Il convento, il podere, i dintorni”, allestita in occasione del 550esimo anniversario della costruzione dal Rotary Club con il contributo della Fondazione Agostino De Mari e la collaborazione della Diocesi di Savona-Noli.

Si tratta di un’esposizione frutto di un grande lavoro di ricerca effettuato negli archivi storici di Savona e di ritocco grafico dei documenti per renderli accessibili. A compiere questo immenso lavoro di “ricostruzione” Ezio Filippi che si è occupato dell’organizzazione generale, Riccardo Dabinovic per la ricerca iconografica e fotografica e GBM Venturino per il progetto e il restauro delle immagini.

guarda tutte le foto 7



La mostra “San Giacomo. Il convento, il podere, i dintorni”

Tra le opere anche le riproduzioni di tre quadri conservati al Louvre di Parigi, al Wiesbaden in Germania e al museo des Beaux-arts de la dentelle di Alencon, in Francia.

L’esposizione sarà aperta al pubblico al mattino dalle ore 10 a mezzogiorno e al pomeriggio dalle 16 alle 19 e integrata da un ricco catalogo di 300 pagine a colori, in grande formato e prenotabile su richiesta.