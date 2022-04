Savona: la minoranza propone una commissione sul Pnrr, ma la maggioranza si astiene

Savona. Commissione speciale per il monitoraggio e l’attuazione dei progetti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e opere rilevanti per la città. E’ la proposta avanzata e approvata dalla minoranza (con i voti di astensione della maggioranza) durante la seduta della prima commissione oggi pomeriggio.

“Gli enti locali sono i principali destinari di queste risorse“, sottolinea il consigliere comunale pentastellato Manuel Meles. “Oltre al Pnrr ci sono altre iniziative e bandi di importante rilevanza per la città. Nel corso degli anni abbiamo avuto il bando periferie per cui stanno finendo i lavori in via Nizza”.

E’ previsto un componente per gruppo consiliare e un presidente che può convocare le sedute in autonomia. Lo scioglimento è previsto a 90 giorni dalla scadenza del mandato per “evitare strumentalizzazioni in campagna elettorale”. La commissione avrà la possibilità di esprimere indirizzi e pareri, formulare mozioni e interpellanze, monitorare l’attuazione dei progetti.

“Oggi dobbiamo fare i progetti. Bisogna correre. Credo che l’aiuto di tutti noi possa essere utile”, ha commentao il consigliere di Andare Oltre Luca Aschei. La maggioranza condivide la necessità di condividere la programmazione e l’attuazione dei progetti ma non accoglie positivamente la proposta: “Alla luce della richiesta del sindaco di proporre un consiglio comunale ad hoc sul Pnrr – dice il consigliere comunale Alessandra Gemelli -, riteniamo che la giusta sede per esprimere un parere sia il consiglio stesso“.

Il sindaco Marco Russo ha proposto un consiglio comunale dedicato (in parte) alla presentazione dei progetti Pnrr da parte della giunta ai consiglieri comunali: “Quello che farà il sindaco è una cosa diversa – puntualizza il consigliere comunale Fabio Orsi -. Noi parliamo di una commissione con qualcuno che ha voglia di essere di impulso oltre che di ascolto. Il difetto genetico è che la proposta arriva dalla minoranza”.