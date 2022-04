Savona, la giunta al lavoro sul Por Fesr 2021-2027: “L’obiettivo è realizzare l’Agenda”

Savona. La Giunta savonese ha iniziato a lavorare al nuovo Programma Regionale POR FESR Liguria 2021-2027 fornendo le prime indicazioni sulle linee strategiche. “Com’è noto il nostro obiettivo è quello di realizzare l’Agenda – spiega l’assessore alla Rigenerazione Urbana Ilaria Becco – nello specifico, rispetto al FESR, abbiamo scelto la linea direttrice della città vivibile che si articola in città curata (infrastrutture verdi), città accessibile (pedoni e mobilità lenta), città attrattiva (la cultura come veicolo di coesione economica e sociale) e la città che si rigenera (omogeneità e qualità dei servizi per i cittadini)”.

A titolo esemplificativo, spiega ancora Becco, “nella Città Curata rientrano progetti come la messa in rete delle aree verdi collegate a percorsi pedonali; nella Città accessibile l’implementazione delle aree pedonalizzate nel centro e nei quartieri e la creazione di parcheggi di cornice; nella Città attrattiva la realizzazione di un polo socio-culturale per i giovani nel complesso sotto la fortezza del Priamar nel piazzale Eroe dei due Mondi e il recupero del complesso del San Giacomo; nella Città che si rigenera l’integrazione tra gli edifici scolastici e i quartieri e gli spazi per i laboratori dei quartieri. A monte di tutto c’è la scelta di intervenire con temi trasversali su tutto il territorio e in tutti i quartieri”.

Dopo la determina di oggi la giunta intende portare in commissione quanto prima queste linee guida e a breve verrà depositata la richiesta di convocazione.

L’assessore Becco sottolinea anche come “queste linee strategiche siano coerenti con l’obiettivo di Policy 5 dell’Unione Europea quello per ‘Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane ma possano essere il punto di partenza per intercettare anche altri canali di finanziamento’”.

Per quanto riguarda invece il FESR del 2014-2020 la giunta ha rimodulato gli interventi già finanziati adeguandoli alla situazione attuale, dando dunque priorità (spostandoli dalla fase 2 alla fase 1 che ha come scadenza il 30 giugno 2023) ai tre interventi già pronti: la riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport (444mila euro); la palestra Coni (un milione e100mila euro) e la piscina Zanelli (239mila euro). E’ stato spostato nella fase 2, invece, l’intervento sulle Scuole De Amicis che si andrà a integrare con quello, già appaltato, relativo all’adeguamento antincendio, il cui inizio lavori è previsto a maggio.