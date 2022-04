Savona, la fiaccolata del 24 Aprile torna all’antico: il corteo passerà in via San Lorenzo

Savona. “La fiaccolata del 24 Aprile torna a passare da via San Lorenzo”. Lo annuncia l’assemblea antifascista e antirazzista di Villapiana, confermando il ritorno dell’antico percorso della manifestazione con cui la città della Torretta ha sempre festeggiato la Liberazione.

Il corteo ricalca gli stessi tragitti seguiti dai partigiani il 24 aprile del 1945, quando i combattenti per la libertà sono scesi dai monti per liberare Savona. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni il tragitto era stato modificato a causa della presenza, in via San Lorenzo, della sede di Casapound. Una variazione che aveva innescato polemiche e proteste a non finire. Ora, però, pare che questo non sia più un “ostacolo” al normale svolgimento della fiaccolata: secondo quanto riferito dall’assemblea, infatti, Casapound ha abbandonato i locali precedentemente occupati.

“Sembrerebbe una vittoria di tutti gli antifascisti che dal 2018 hanno contrastato l’insediamento di Casapound in quella via e l’atteggiamento protettivo di questura e prefettura nei confronti dei neofascisti, con i famigerati divieti di passaggio a fiaccolate e cortei antifascisti davanti a quella sede e la conseguente blindatura del quartiere di Villapiana – dicono dall’assemblea – Purtroppo non è così. Da qualche giorno sulla saracinesca di quella che è stata la sede provinciale di Casapound appare il cartello ‘Affittasi negozio’. Casapound se ne è andata e con lei pure il divieto di passaggio.”

“Da un lato non possiamo nascondere la nostra soddisfazione perché i neofascisti hanno liberato il quartiere dalla loro presenza tossica – aggiungono da Villapiana – Ma d’altro canto questa liberazione non è il prodotto di un’azione delle istituzioni savonesi, che avrebbero dovuto impegnarsi per far chiudere quella sede, bensì il frutto del caso o del costo degli affitti o di chissà quale altra circostanza più o meno fortuita. Temiamo che il movimento che si autoproclama ‘fascista del terzo millennio’ si sia semplicemente spostato e che continui a operare altrove, nella nostra provincia, con la compiacenza delle istituzioni, a cominciare dalla Regione Liguria che in un ordine del giorno si è detta contraria allo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e neonaziste”.

E non mancano le critiche a prefetto e questore “che per anni hanno negato l’agibilità democratica alla città e alla sua identità antifascista, mostrando con i divieti l’incapacità di garantire al contempo l’ordine pubblico e la libertà di manifestare”.

“Da parte nostra, ribadiamo l’impegno per un quartiere inclusivo e solidale e parteciperemo alla fiaccolata con il consueto entusiasmo, ma senza trionfalismi, considerato anche il difficile momento, tra guerre e crescenti diseguaglianze”.