Savona in lutto piange la scomparsa della maestra Mariuccia de Petris Baccino

Savona. Savona in lutto per la scomparsa della maestra Mariuccia de Petris Baccino, venuta a mancare lunedì scorso all’ospedale San Paolo. Nata a Cherso, allora italiana, oggi croata, nel 1937, aveva 85 anni.

Orfana e profuga, arrivata dopo tragiche vicende a Savona con la mamma, la sorella e la zia, aveva trovato proprio nella Città della Torretta un luogo sicuro, grazie all’aiuto di molte persone nei momenti più difficili.

Era stata accolta, con la sorella, dalle suore dell’Istituto “G. Rossello”, divenuto punto di riferimento per lo studio e per la vita quotidiana. Dopo il diploma aveva iniziato con entusiasmo la sua attività di maestra con i bambini in diverse scuole del savonese, dapprima a Bormida e poi a Savona. Grazie al suo carattere solare e alla sua empatia aveva costruito una bellissima rete di rapporti.

Ancora oggi i suoi ex-allievi la ricordano con affetto. Inoltre, si è sempre spesa per aiutare i più deboli e, come ha fatto sapere chi ben Olande conosceva, “ha sopportato con coraggio le sue vicende di salute, che l’hanno costretta negli ultimi tempi ad una vita ritirata, senza però attenuare il suo legame con la vita sociale. Anche nei momenti più difficili ha lottato senza perdere il sorriso fino all’ultimo giorno. Possiamo essere orgogliosi di lei per quello che è stata e per quello che ha dato alla comunità”.

I funerali avranno luogo oggi pomeriggio (mercoledì 13 aprile), alle 15,30, nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro, in via Untoria.