Savona, il comunicato contro Cattardico: “Sopresi dalla sua esultanza dopo la sconfitta di giovedì. Non ha mai vinto niente, continuando così il suo palmares rimarrà spoglio”

Savona. In un sereno lunedì di Pasquetta un tempestoso comunicato piomba sulla pagina Facebook della società biancoblu.

Il contenuto riguarda il primo allenatore del Savona di quest’anno, Cristian Cattardico, accusato di aver gioito della sconfitta della squadra dopo la gara contro la Sampierdarenese, raccontando i mesi nei quali c’era ancora un rapporto tra il tecnico e la società.

Il comunicato è il seguente:

“Il Savona FBC, nella figura del suo Presidente Simone Marinelli e di tutti i suoi associati, è rimasto molto sorpreso dalla felicità e dall’esultanza manifestata dal signor Cattardico alla fine della partita persa dai nostri ragazzi a Sampierdarena, mentre una città intera era sportivamente distrutta per quanto accaduto.

Ci teniamo a raccontare con questo comunicato la storia del signor Cattardico da allenatore della nostra società.

Due anni fa è stato scelto non dall’attuale Presidente per riportare il Savona ai suoi abituali palcoscenici fornendogli budget illimitato e carta bianca su ogni giocatore acquistato.

Il primo anno “fortunatamente” (a livello sportivo e non sociale) siamo stati fermati a causa del covid, perché, viste le prime uscite, sarebbe stato sicuramente un anno complicato.

Ad inizio di questa stagione calcistica, come quella precedente, ha avuto nuovamente carta bianca e budget illimitato, avendo la possibilità di scegliere personalmente i giocatori acquistati.

Perché lamentarsi dopo averli allenati una manciata di volte e chiedendone sempre di nuovi? Quando la dirigenza provava a discutere su un giocatore da lui scelto, con presunzione rispondeva che non era colpa sua se il giocatore non dimostrava di essere all’altezza. Nonostante il periodo difficile, ringraziamo il mister Massimiliano Marzano, che ha saputo allenare da secondo la squadra in maniera eccellente tanto da essere riconosciuto dagli stessi giocatori come allenatore principale al momento.

Il signor Cattardico non ha mai vinto niente in carriera e crediamo fermamente che se non cambierà il suo atteggiamento, facendo un bagno di umiltà, il suo palmares rimarrà spoglio.

Essendo un uomo di Savona ha trovato molti consensi nella città, però alcuni di questi non hanno capito che noi come Società non abbiamo mai criticato il Cattardico calciatore, ma il Cattardico allenatore.

Se qualcuno ha in possesso dei dati diversi dai nostri sulla sua carriera da allenatore, siamo lieti di essere smentiti.

Il signor Cattardico ha nascosto il suo fallimento sportivo dietro la raccomandata ricevuta, sapendo benissimo che non era stata spedita dal nostro Presidente, ma nonostante questo, ha fatto sì che fosse pubblicamente messo alla gogna solo per una sua puerile rivincita personale.

Ci siamo ritrovati ad affrontare una stagione difficile e ce ne assumiamo tutte le colpe, ma chi ha scelto come e con chi iniziare la stagione dovrebbe altrettanto assumersele o per lo meno evitare cadute di stile che hanno inevitabilmente infastidito chi il Savona lo ama.

Detto questo, nonostante che il signor Cattardico si sia dichiarato più volte un cuore biancoblu e nonostante che al momento dell’esonero avesse già percepito due mensilità da 750€ cadauna, lo stesso “cuore biancoblu” ci ha chiesto la risoluzione del contratto con 7500 €, cifra che avrebbe dovuto percepire durante i 10 mesi di contratto. In più ha chiesto un premio in caso di vincita del campionato, nonostante i pochi mesi di lavoro e lo scarso rendimento.

Ci siamo sentiti obbligati a difendere chi della Savonesità ne fa una passione e uno stile di vita a differenza di chi vuole solamente lucrarci sopra mancando di rispetto ad una città intera”.