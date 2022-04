Savona, il 23 aprile sarà inaugurata la sede di via Zara del doposcuola popolare di Villapiana

Savona. “Il 23 aprile alle 17 in continuità con la festa della liberazione dalla dittarura fascista inaugureremo la sede di via Zara, con tutto il cuore per il percorso che abbiamo fatto insieme, la dedicheremo al nostro compagno di viaggio Claudio Parrotta”. Lo comunica il doposcuola Popolare Claudio Parrotta di Villapiana.

“Il doposcuola di Villapiana ha inizio nel 2018 quando a pochi passi dalla Sms La Generale viene aperta una sede politica e razzista”, ricordano dal gruppo.

“Fascismo e razzismo sono indissolubilmente legati – sottolineano -. L’uno fa parte della storia di questo paese, ma continua a percorrerne le strade, l’altro appartiene a tutti e rappresenta la negazione dell’essere umano nel senso più profondo, violando il principio di uguaglianza”

“La storia del doposcuola popolare antifascista e antirazzista si muove all’interno del quartiere tra le Sms La Generale e XXIV Aprile, le sedi di lotta comunista e del gruppo anrchico Pietro Gori, nonché nel cortile della chiesa di San Francesco nel periodo estivo. tutti hanno fatto sì che la nostra attività proseguisse”, hanno concluso.