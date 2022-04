Savona, i residenti della Rocca: “Urgente sensibilizzare sulla raccolta differenziata”

Savona. “Il problema della raccolta rifiuti è migliorato, ma è necessario sensibilizzare i cittadini con degli incontri e spiegare come differenziare. Si trovano cartoni interi davanti ai cassonetti, e si trovano abbandonati materassi e frighi, delle discariche”. E’ una tra le richieste dei residenti della Rocca di Legino durante l’incontro nel quartiere organizzato dalla giunta.

Presenti una quarantina di persone, il sindaco Marco Russo, il vice sindaco Elisa Di Padova, gli assessori Lionello Parodi, Nicoletta Negro, Gabriella Branca, Barbara Pasquali e Ilaria Becco. Russo presenta anche in questa occasione il modus operandi dell’amministrazione comunale e premette: “Vogliamo affrontare le questioni senza fermarci alla superficie ma andando nel profondo”.

“Il problema della raccolta rifiuti è legato alla situazione in cui si trova Ata – replica Russo alla richiesta -. Noi cerchiamo di mettere l’azienda in condizioni di fare sempre meglio. Con la nuova raccolta ci sarà un sistema diverso, porta a porta. Ma il contributo del cittadino è fondamentale. I rifiuti ingombranti non vanno abbandonati e i cartoni vanno piegati”.

Nel frattempo sul passaggio alla newco nella gestione della raccolta rifiuti pesa un ricorso presentato da Sat e Iren che inevitabilmente porterà a un allungamento dei tempi.

“La società di mutuo soccorso è un punto di riferimento del quartiere – ha detto Di Padova -. E col passare del tempo si è radicata nel territorio anche coinvolgendo altre associazioni. Va rafforzato il quartiere scuola-quartiere. Tra gli istituti l’Itis che mette anche a disposizione gli spazi a tutti”.

L'incontro tra i residenti e la giunta

I residenti chiedono anche la cura del verde pubblico del quartiere. Focus anche sulle strade collinari (via Valcada, via Belvedere, via Vignetta), problema già posto durante il primo incontro (a Legino): “Ci sono tante frane, la strada è dissestata. Più passa il tempo e più è peggio. E’una zona molto frequentata, tante persone vanno a camminare in quella zona”.

Tra le richieste anche maggiore sorveglianza, pulizia della città e interventi sulla mobilità: “Incide sulla salute delle persone. Si circola in modo caotico e le persone sono condizionate in modo pesante. La trasformazione alla quale dovremmo mirare dovrebbe essere migliorare la ciclopedonabilità della città”.

“Manca la voglia di uscire e di godere degli spazi, che ci sono. Invito tutti a un risveglio e a vivere la città”, sottolinea un residente di Santa Rita. “La stazione è un punto importante dove dare informazioni, qui il turista non trova niente”, sottolinea un’altra residente.

Tra le proposte avanzate un’iniziativa intrapresa già lo scorso anno, il Club Alpino Italiano propone delle gite per aiutare i bambini a conoscere e imparare a rispettare il territorio.