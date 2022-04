Savona, i Pessimi Elementi: “Domani non ci saremo. Fatto tanti sacrifici ma perso un campionato che era da vincere”

La delusione derivante dalla sconfitta contro la Sampierdarenese è ancora cocente tra i tifosi del Savona. Il gruppo “Pessimi Elementi” ha comunicato che non sarà presente domani sera al campo “Mazzucco” di Noli, località Voze per la partita contro il fanalino di coda Fegino.

“Siamo dove non dovevamo essere – scrivono sulla loro pagina Facebook ufficiale – un campionato che doveva essere vinto già da diverse giornate, ci ritroviamo ad averlo perso. Non ancora matematicamente, ma i risultati li vogliamo sul campo, non sulle speranze degli altri”.

I Pessimi Elementi sottolineano i sacrifici compiuti quest’anno per sostenere una squadra di categoria superiore che, con ogni probabilità, non vincerà il campionato di Prima Categoria: “Vi abbiamo sempre sostenuto, con un tifo da altre categorie che forse non hanno neanche in Serie D – Lega Pro. Ci vengono in mente 3 mesi di trasferta a Genova tutte in mattinata. Tutti in piedi alle 8 di domenica per venire a sostenervi. Ci vengono in mente i 40 di Albenga presenti il mercoledì sera. Ci vengono in mente le mattinate a Voze e i diffidati all’allenamento. Ci vengono in mente i 250-300 di Sampierdarena di giovedì sera. Ci vengono in mente tante cose. Noi il nostro l’abbiamo fatto. Con la passione e la mentalità che da sempre ci contraddistingue”.

“Voi ci avete deluso – concludono – pessimi elementi 2013 non saranno presenti alla prossima partita di campionato”.