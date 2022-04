Savona, i commercianti di Corso Tardy e Benech chiedono: “Manifestazioni, pulizia e decoro”

Savona. “Chiediamo attenzione dell’amministrazione anche ai quartieri periferici, maggiore pulizia e decoro“. E’ la premessa alle richieste presentate ieri dai commercianti di Corso Tardy e Benech a Savona durante l’incontro con gli assessori al commercio e alla sicurezza Elisa Di Padova e Barbara Pasquali.

Parallelamente agli incontri organizzati nei quartieri, proseguono i confronti tra il Comune di Savona e i commercianti per trovare soluzioni condivise per soddisfare le richieste degli esercenti.

Nel quartiere si trova la sede della Caritas: “Noi siamo i primi ad aiutare le persone senza fissa dimora, ma non è giusto che vivano al freddo e rimane la necessità di soddisfare i bisogni fisiologici – sottolinea Cristina Scaramuzza -. Devono essere considerati. Chiediamo i bagni chimici per poter andare loro incontro”.

“Se vogliono metterci il mercato, noi siamo contenti”, ironizza riferendosi all’appuntamento settimanale del lunedì al centro delle polemiche da mesi a seguito dello spostamento. Il desiderio è ospitare tra le vie del quartiere iniziative che per ridare vita alla zona e attrarre persone: “Siamo al lavoro per eventi in collaborazione con Ascom e il Comune come avevamo già fatto anni fa, coinvolgendo anche le scuole elementari, un polmone della zona”, ha concluso Scaramuzza.

“Il tessuto commerciale della zona è vitale – sottolinea il vice sindaco -. In controtendenza con altri quartieri”. “Da parte nostra ci sarà massima collaborazione – prosegue -, faremo iniziative condivise con i commercianti e non calate dall’altro”.

Il Comune vuole mettere in campo soluzioni nel breve termine: “E’ stato un incontro costruttivo“, ha detto Pasquali. “Pensiamo a soluzioni immediate in collaborazione con chi opera nel quartiere, come ad esempio la chiesa”.

Nel frattempo lunedì c’è stato un incontro di Pasquali insieme all’assessore al welfare Riccardo Viaggi con gli stakeholders che si occupano dei senza fissa dimora.