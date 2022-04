Savona, gli studenti dello scientifico insieme ad Arci per “la rinascita di piazza del Popolo”

Savona. Un progetto per la rigenerazione urbana di piazza del Popolo portato avanti dagli studenti del liceo scientifico O. Grassi all’interno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il Comune di Savona e Arci.

La giunta ha approvato “Savona nel Futuro – I Care”, questo il nome dell’intervento che prevede interventi mirati a riqualificare la zona della piazza, lato nord. Gli studenti, aiutati da personale specializzato, si dedicheranno a: far rinascere le aiuole (piantumazione e cura successiva): restaurare il palco ridando l’agibilità e la possibilità del suo utilizzo; valorizzare e far conoscere le statue dei savonesi illustri, grazie a un QrCode che consentirà di collegarsi a materiali multimediali su Paolo Gerolamo Brusco, Giuseppe Frascheri, Filippo Martinengo e Giovanni Agostino Ratti.

Anche le 7 panchine di quella porzione di giardino verranno rinnovate, ognuna verrà dedicata a una tematica scelta dai ragazzi e destinata a far riflettere: dalla violenza contro le donne, alla pace; dalla lotta alle mafie all’attenzione nei confronti della Comunità LGBTQ+; fino ad arrivare ai temi dell’Unione Europea, i Friday for Future o Black lives matter.

La delibera, portata in Giunta dal vicesindaco Elisa Di Padova, sottolinea l’importanza del “percorso di educazione civica sia per i ragazzi del liceo Grassi”. La finalità, è doppia: “Da un lato – è il commento del vicesindaco – si amplificano le potenzialità dei giardini di Piazza del Popolo come luogo dedicato all’aggregazione anche attraverso eventi da realizzare nel palco che sarà ripristinato e si dà luogo a un intervento di riqualificazione degli arredi urbani della piazza, dall’altro si sottolinea, attraverso l’esempio degli studenti del Grassi, la disponibilità dell’Amministrazione ad appoggiare e collaborare a progetti che abbiano l’obiettivo di prendersi cura degli spazi della città. Un grazie va soprattutto agli insegnanti, e a chi ha creduto in questo progetto dall’inizio. Ora si parte”.

Il vicesindaco sottolinea anche che “si tratta di un ulteriore intervento su una zona che ha moltissime potenzialità e su cui già dall’inizio del mandato abbiamo iniziato ad effettuare piccoli interventi nella duplice direzione di portare sicurezza e decoro, insieme all’attrattività e alla vita. Un percorso che è appena cominciato e che si arricchirà con questo progetto”.

“Il senso dell’operazione – commenta Giovanni Durante, direttore di Arci – è quello di riappropriarsi degli spazi pubblici e di imparare a prendersi cura dei beni comuni. Penso che ‘Savona nel Futuro’ possa essere uno spunto per interventi futuri. Grazie a questo progetto, pensato e portato avanti dai ragazzi, lanciamo un messaggio a tutti: se vogliamo una città più curata dobbiamo diventare proattivi”.

Il progetto, presentato dalla rete formata da Comune, Arci, Arci Solidarietà e Liceo Scientifico O. Grassi è stato finanziato dalla Fondazione De Mari.