Savona, gli avvocati categorici: “Mai contattato il Rapallo Rivarolese. Non li conosciamo nemmeno”

“Non abbiamo mai ricevuto mandato dalla società Savona di contattare il Rapallo Rivarolese e di occuparci di una possibile fusione. Non abbiamo mai né parlato né tantomeno incontrato nessuno di questa società. Non conosciamo nemmeno i dirigenti della società Rapallo Rivarolese”.

Queste le parole dell’avvocato Sindoni, legale del Savona insieme agli avvocati Fantino e Melani, in merito a quanto circolato nelle ultime ore circa possibili contatti tra i due club per far sì che il Savona possa scalare un paio di categorie atreaverso l’acquisizione del titolo sportivo.

Anche il club tigullino ha fatto sapere che non vi è stato nessun contatto.

Il futuro prossimo del Savona, sul campo, è legato agli spareggi play off. In caso di vittoria potrebbe esserci qualche spiraglio per il ripescaggio in Promozione.