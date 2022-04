Savona, gioia Podestà: “Contentissimo per la vittoria, giocare con una cornice di pubblico così dà uno stimolo in più”

Quiliano. Oggi pomeriggio allo stadio Andrea Picasso è andato in scena uno dei match valevoli per la ventitreesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Ad affrontarsi sono state Quiliano&Valleggia e Savona, due ottime formazioni con obiettivi stagionali diversi accomunate però nella sfida odierna dalla medesima volontà, ovvero quella della ricerca della vittoria. Alla fine a spuntarla con il risultato di 2-0 sono stati gli Striscioni, un epilogo che ha permesso agli uomini di Podestà di rispondere alla vittoria ottenuta dalla Sampierdarenese in mattinata continuando a rimanere appaiati al primo posto occupato proprio dai biancorossoneri.

Al termine del match non sarebbero potute mancare le dichiarazioni dell’allenatore del Savona, tecnico raggiante il quale ha esordito dichiarando: “Il Quiliano&Valleggia è una squadra organizzata che gioca un buon calcio, oggi eravamo chiamati a disputare una partita difficile. Sono contentissimo per come l’abbiamo gestita ed interpretata, abbiamo ottenuto una vittoria importante la quale ci permette di rimanere virtualmente appaiati alla Sampierdarenese. Chi gioca fa sempre il suo, i tre punti odierni conquistati nonostante le numerose assenze dimostrano che la profondità della rosa è un nostro valore aggiunto”.

In seguito Podestà ha proseguito sottolineando il fatto di sapere di poter contare su degli ottimi interpreti, un elemento che lo ha spinto a congratularsi con il proprio gruppo. L’allenatore degli Striscioni è poi tornato sul match disputato contro la Pro Pontedecimo, una sfida a suo dire strana condizionata da alcuni errori commessi dai suoi.

“Con questo spirito, questa qualità e con questa voglia siamo molto ottimisti in vista del finale di stagione – ha continuato l’intervistato – L’esperienza di giocatori come Kuci, Gallotti e Komoni aiuta non solo i giovani ma l’intera squadra a crescere. Noi cerchiamo sempre di fare la nostra partita e siamo consapevoli del fatto di dover sempre vincere. Sappiamo che il campionato sarà deciso dalla sfida contro la Sampierdarenese, puntiamo ad arrivarci mettendo pressione agli avversari”

Infine il tecnico si è avviato alla conclusone del suo intervento commentando la splendida cornice di pubblico accorsa oggi allo stadio per sostenere le due squadre, un altro fattore che ha ulteriormente impreziosito una domenica estremamente positiva per i biancoblù. È terminata in questa maniera l’intervista a Maurizio Podestà, allenatore del Savona pronto adesso a concentrarsi sul match che domenica prossima vedrà i suoi misurarsi contro l’agguerrita Vecchiaudace Campomorone.