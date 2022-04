Savona, furgone in fiamme sulla A6 poco prima dello svincolo di Savona

Savona. Intervento dei Vigili del fuoco, poco dopo le ore 22, per un veicolo in fiamme sulla A6 Torino-Savona, nei pressi dello svincolo con la A10. Un furgone che stava viaggiando verso il capoluogo ligure al chilometro 121 ha preso fuoco e, per fortuna, le persone a bordo sono riuscite a scendere dal mezzo prima che le conseguenze fossero per loro gravi.

Sul posto ha operato una squadra del distaccamento di Cairo Montenotte, che oltre a domare l’incendio e ha messo in sicurezza il tratto autostradale.

Non si sono registrati rallentamenti alla viabilità, il traffico (a quell’ora di un festivo molto scarso) non ha subito disagi.