Savona, entro giugno partiranno i lavori di riqualificazione del Chiabrera e di piazza Diaz

Savona. Partiranno entro giugno i lavori di riqualificazione del teatro Chiabrera di Savona e di piazza Diaz finanziati con il fondo strategico regionale per un ammontare di un milione e 840 mila euro (di cui un milione e 200mila il primo lotto).

Di queste risorse fanno parte i finanziamenti destinati ai pilomat (oltre 600mila euro) per delimitare l’area del mercato settimanale che, con la nuova collocazione dei banchi prevista dalla giunta Russo, non serviranno più e saranno quindi impiegati per completare gli interventi nel teatro cittadino e rendere funzionale e utilizzabile tutti gli spazi. La prima parte dei lavori terminerà entro la fine del 2023.

Il progetto di rilancio del teatro, approvato dalla giunta Caprioglio, risale al 2018. L’iter si è poi fermato a causa dell’emergenza pandemica. La giunta Russo ha ricontattato Regione per impiegare il finanziamento ottenuto dalla precendente amministrazione e grazie alla proroga dei termini concessa da Regione i lavori partiranno.

I lavori prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche, opere di adeguamento antincendio degli spazi di servizio, nuovo ascensore esterno, riqualificazione degli spazi del ridotto e l’apertura del bar sulla piazza. Per quanto riguarda piazza Diaz è prevista la ripavimentazione della salita verso il teatro, una fontana sul lato sinistro e aiuole sul lato destro con l’idea di valorizzare i due filari di alberi laterali, spostamento dell’edicola dall’altro lato.

Nella Sala Rossa di Palazzo Sisto erano presenti gli assessori regionali all’Urbanistica Marco Scajola e alla Cultura Ilaria Cavo, il sindaco di Savona Marco Russo, gli assessori comunali Ilaria Becco e Nicoletta Negro, i consigliere regionali Roberto Arboscello e Alessandro Bozzano.

Il sindaco Russo ringrazia la Regione per la disponibilità e la sinergia per la realizzazione dell’intervento. “E’ funzionale a raggiungere l’obiettivo di teatro a 360 gradi per permettere la valorizzazione delle attività culturali che si sviluppano in città. Il bar del teatro sarà rivolto verso la piazza e sarà fruibile da tutti”, ha sottolineato Russo.

Sono susseguiti nelle ultime settimane incontri tra Regione e Comune per non perdere i finanziamenti destinati al restyling. “Questo è un recupero di straordinaria rilevanza. Dall’inizio del secondo mandato abbiamo raccolto le idee e i progetti dei Comuni e in un anno abbiamo finanziato 51 interventi”, ha detto l’assessore regionale Marco Scajola.

“Questo intervento nasce dalla necessità di investire il fondo strategico anche sugli aspetti culturali e che dimostra un grande interesse per il territorio e per le sue istituzioni culturali – ha detto l’assessore regionale alla Cultura Ilaria Cavo -. E’ l’unico teatro di tradizione della nostra regione, sia per la lirica con l’Opera Giocosa, che per la sinfonica“.

La stagione teatrale che partirà in autunno non sarà compromessa dai lavori: “Ci saranno delle novità che non anticipo – ha detto l’assessore Negro -. Questo restyling darà uno spazio nuovo alla città con un luogo il più aperto possibile alla città e alle associazioni che producono cultura in città”.

“E’ uno degli interventi sui ‘contenitori storici’ – sottolinea l’assessore Becco – che grazie ai finanziamenti già acquisiti e aslle nuove richieste che stiamo portando avanti saranno un punto di forza di riqualificazione della città“.