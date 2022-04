Savona, ecco i percorsi della fiaccolata del 24 aprile

Savona. Il 24 aprile ci sarà la fiaccolata antifascista che percorrerà le vie di Savona. I cortei, organizzati dalle Sezioni dell’ANPI, della FIVL, dell’ARCI e dalle SMS,

verso piazza Martiri della Libertà, sono accompagnati dalla Banda Cittadina “A. Forzano”.

Da Villapiana, concentramento davanti alla Società di Mutuo Soccorso “Macchinisti e Fuochisti-24 Aprile” via Verdi alle ore 20,00; all’ora stabilita si procede per via San Lorenzo, via Cavour, piazza Saffi, via don Bosco, via Trincee, attraversamento Letimbro e corso Ricci, via Aglietto, via Balocco ed arrivo in piazza Martiri della Libertà.

Questo corteo sarà aperto dal Gonfalone della Città di Savona, seguirà la Banda Musicale, il Sindaco Marco Russo e le altre Autorità Istituzionali, l’Oratrice della manifestazione Tiziana Pesce, i Medaglieri delle Associazioni Partigiane. Da Lavagnola, concentramento davanti alla Società di Mutuo Soccorso “Libertà e Lavoro” via Abate alle ore 20,00; all’ora stabilita si procede per via Crispi, via Torino, via Piave, piazza Saffi, via don Bosco, via Trincee, attraversamento Letimbro e corso Ricci, via Aglietto, via Balocco ed arrivo in Piazza Martiri della Libertà.

Da Fornaci, concentramento davanti alla Società di Mutuo Soccorso “Fornaci” in Corso Vittorio Veneto alle ore 20,00; all’ora stabilita si procede sul marciapiede lato mare fino alla

rotonda di San Michele, poi si prosegue per via Cherubini, via San Michele, via Carissimo e Crotti, si attraversa la rotonda di corso Tardy e Benech, via Pirandello, Largo Folconi, Piazza Aldo Moro, via don Minzoni ed arrivo in Piazza Martiri della Libertà.

Dalla Rocca di Legino, concentramento davanti alla Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Contadini e Operai/la Rocca” in via alla Rocca alle ore 20,00; all’ora stabilita si procede per via alla Rocca fino a confluire in via Giovanni Tissoni, Largo Folconi, Piazza Aldo Moro, via don Minzoni ed arrivo in Piazza Martiri della Libertà. Questo corteo comprende i partecipanti provenienti dalla SMS “Fratellanza Leginese” e dalla Camera del Lavoro – CGIL – di Savona.

All’arrivo in Piazza Martiri della Libertà: deposizione di corona d’alloro al Monumento alla Resistenza – Intervento del Sindaco di Savona Marco Russo – Intervento degli studenti delle Scuole Superiori di Savona Giorgia Tassone e Lorenzo Cagnassi – orazione ufficiale di Tiziana Pesce (figlia del Partigiano Giovanni Pesce “Visone”, Medaglia d’Oro della Resistenza – Comandante dei GAP di Milano, e della Partigiana Onorina Brambilla “Sandra” insignita della Croce di merito di guerra al valor partigiano).

Nel quartiere di Zinola la Fiaccolata della Liberazione si svolge all’interno dello stesso quartiere con il seguente percorso: partenza dalla Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Zinolese”, alle ore 20,45 circa, sosta presso la lapide in Via Brilla ove avverrà la deposizione della prima corona, proseguimento in Via Nizza fino alla lapide presso la chiesa di Zinola ove avverrà la deposizione della seconda corona, proseguimento in Vico Barba con sosta presso la lapide ove avverrà la deposizione della terza corona, proseguimento in Via Frumento fino a Via Bellavista con sosta presso la lapide ove avverrà la deposizione della quarta ed ultima corona, ritorno in Via Nizza, passando per il sottopassaggio all’altezza di Piazza Bernini, e ritorno alla SMS “F. Zinolese”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 22 Aprile 2022

Deposizione di corona d’alloro:

ore 10.00 – Forte Madonna degli Angeli

ore 11.00 – Deposito F.S. (accesso da via Braja)

Domenica 24 Aprile 2022

ore 20.00 – Quartieri cittadini

Cortei con fiaccolate, organizzati dalle Sezioni dell’ANPI, della FIVL, dell’ARCI e dalle SMS,

verso piazza Martiri della Libertà, accompagnati dalla Banda Cittadina “A. Forzano”

Ore 21.00 – Piazza Martiri della Libertà

Deposizione di corona d’alloro al Monumento alla Resistenza

– Intervento del Sindaco di Savona Marco Russo

– Intervento degli studenti delle Scuole Superiori di Savona Giorgia Tassone e Lorenzo

Cagnassi

– Intervento di Tiziana Pesce, figlia del Comandante Partigiano Giovanni Pesce, Medaglia

d’Oro della Resistenza, e della Staffetta Partigiana Onorina Brambilla

Lunedì 25 Aprile 2022

ore 10.00 – Cimitero di Zinola

– Deposizione di corona d’alloro al Sacrario dei Caduti della Resistenza

– Lettura a cura dell’ANED della poesia “Gli Zebrati” di Maria Musso Gorleri, ex deportata

politica nel Lager di Ravensbruck

– S. Messa celebrata dal Vescovo della diocesi Savona–Noli, Mons. Calogero Marino

ore 11.30 – Piazza Mameli

– Deposizione di corona di alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.