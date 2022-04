Savona, dalla Regione 2 milioni di euro per il bocciodromo. Vaccarezza: “Non promessa da campagna elettorale ma impegno mantenuto”

Savona. “Giovanni Toti ha tirato il boccino, ora il punto lo deve fare il sindaco Russo”. Lo afferma il capogruppo di Cambiamo in Regione Angelo Vaccarezza in riferimento agli stanziamenti per il bocciodromo di Savona.

“Quando in occasione della campagna elettorale di Angelo Schirru siamo andati a bocciodromo di Savona con il presidente Giovanni Toti (e accolti dal presidente Alessandro Gugliotta), si fece molta ironia sul fatto che i finanziamenti alla struttura sarebbero arrivati solo ed esclusivamente in caso di vittoria del candidato Schirru. Questa maggioranza ha dimostrato ancora una volta di essere un gruppo serio, in grado di dare risposte concrete, ha preso un impegno e lo ha mantenuto rispedendo al mittente quelle accuse insulse e becere di fare semplici ‘promesse da campagna elettorale'”.

“Infatti, la giunta regionale ha stanziato oltre 2 milioni di euro del Fondo Strategico Regionale per realizzare interventi sull’impiantistica sportiva su tutto il territorio; tra gli otto progetti finanziati rientra proprio la copertura di una porzione dei campi all’aperto della bocciofila comunale in via Famagosta, attraverso un intervento fortemente voluto dalla Federazione Italiana Bocce”.