Savona, chiude lo storico ristorante “Trentadue” del Santuario per un mancato accordo con il proprietario: “Un grande dispiacere”

Savona. Lo storico ristorante “Trentadue” in frazione Santuario a Savona spegnerà i fornelli a mezzanotte del primo maggio, sospendendo una “vita” durata 30 anni.

“Il dispiacere è tanto perchè la chiusura nel locale del Santuario non è stata dettata dalle conseguenze del Covid o dal lavoro che manca per il difficile periodo, ma per un mancato accordo con il proprietario della struttura” spiega Maurizio Arbarello, uno dei titolari del ristorante.

“Non avremmo mai voluto prendere una decisione simile – riprende, nella sua voce l’emozione -. Ma non avevamo alternative. Un ringraziamento ai familiari, a tutti gli amici, ai collaboratori e ai fornitori che hanno contribuito al raggiungimento dei nostri risultati. Un grazie speciale ai nostri clienti e a tutti coloro che ci hanno sostenuto”.

Come rivela Arbarello, il mancato raggiungimento dell’accordo tra proprietario e affittuario però non ha spento del tutto la vita del ristorante “Trentadue”: “Nel periodo tra fine maggio e settembre le nostre proposte gastronomiche verranno temporaneamente ‘trasferite’ al ristorante Miramare di Bergeggi, dove alcuni nostri piatti tradizionali come i ravioli e il coniglio alla ligure saranno disponibili accanto a un menù di mare con il pesce a far da padrone” spiega Maurizio.

Il destino della cucina del “Trentadue” non è del tutto chiaro: “Non sappiamo ancora se resteremo al Miramare o se apriremo un nuovo locale in centro a Savona, ma la voglia di cucinare e di portare avanti un’attività storica come la nostra è davvero tanta. Ci piace vedere questa situazione in divenire come la chiusura di una porta e l’apertura di un portone, un nuovo capitolo della nostra vita e della nostra attività a cui siamo molto legati“.

Per l’ultimo appuntamento, che vuole essere anche un saluto, i proprietari hanno realizzato una merenda di beneficienza: il primo maggio dalle ore 17 i proventi della tradizionale merenda saranno devoluti all’ospedale Gaslini di Genova, “per salutarvi come trent’anni fa, con un forte abbraccio, condividendo questa difficile decisione”.

La notizia della chiusura della storica attività è già corsa sui social, dove tanti hanno voluto lasciare un commento: “Se ne va un pezzo di storia, ma restano le belle persone che siete. Grazie mille per tutti i momenti passati al 32” scrive Igor; “Che brutta notizia… Come faremo senza 32?” esprime Susy; “Una grande tristezza, siete sempre stati gentilissimi, grazie. Lì ho festeggiato il mio matrimonio” scrive Ester. Tanti infatti i ricordi che resteranno custoditi all’interno delle mura di questo locale.