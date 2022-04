Savona, camion perde carbone in corso Ricci: lavori per mettere in sicurezza la strada

Savona. Questa mattina intorno alle 5 in corso Ricci a Savona un autoarticolato che trasportava carbone ha perso lungo la strada, per circa 50 metri, una notevole quantità di materiale sulla carreggiata. Si stava dirigendo verso la Valbormida.

Considerando la portata del carico perso è stato richiesto subito l’intervento della polizia locale, della polizia stradale oltre del personale di Ata.

Secondo quanto appreso, il carico è stato perso a causa di un problema nell’aggancio del portellone del cassone del tir.

A dirigere il traffico gli agenti della polizia locale per permettere agli addetti di mettere in sicurezza la strada. Sulla via, nell’ora di punta si sono verificati alcuni disagi per i veicoli in transito.