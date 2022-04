Savona, avviata una raccolta per i bambini ucraini: sarà di soli giocattoli

Savona/Ucraina. E’ stata realizzata una raccolta di giocattoli da parte di Ugl Welfare Liguria, dell’associazione nazionale Vittime sezione di Savona e dell’associazione Odv Futura Infanzia.

I beni per i piccoli saranno inviati ai bambini ucraini tramite l’ente di San Vincenzo che provvederà alla spedizione grazie alla Caritas di Savona.

“I bambini sono vittime innocenti e indifese della crudeltà umana. Un gioco è un piccolo sorriso, un modo di evadere con la fantasia dal dolore e dalle atrocità della guerra. Proprio per questo abbiamo unito le forze per creare una rete di aiuti ancora più forte” è il commento di Simona Saccone per Ugl Welfare Liguria.

Alla raccolta può partecipare anche la cittadinanza.