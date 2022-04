Carcare. Appello dal centro trasfusionale di Savona per la carenza di sangue del gruppo 0, sia con Rh positivo che negativo.

Dalla sezione Avis di Carcare di via del Collegio l’informazione a tutti i donatori in possesso dell’idoneità e dei requisiti in merito alla possibilità di effettuare il prelievo già sabato 23 aprile.

Ci sono ancora posti liberi, occorre però prenotarsi cliccando sul seguente link: https://avis-carcare.reservio.com/.