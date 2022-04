Savona, al Teatro Sacco una conferenza sulla gentilezza

Savona. Nella suggestiva cornice del teatro Sacco, di fronte ad una numerosa platea di ospiti, si è tenuta mercoledì sera una inedita conferenza, organizzata da Agata Marano, Private Banker di Banca Generali, sul tema della “gentilezza”.

Con il dottor Daniel Lumera, biologo, naturalista e docente internazionale nell’area delle scienze del benessere, si è parlato di come la “gentilezza” sia di particolare importanza per disinquinare le nostre menti, “migliorando – spiga Marano – non solo le relazioni sociali ma anche il nostro stato psicofisico come già dimostrato da tante ricerche scientifiche in merito”.

Si è poi cercato, con l’intervento di Enzo Ruini, Project Manager Italy di Banca Generali, di legare il tema della “gentilezza” con quello della “sostenibilità” scoprendo “come i due elementi siano fra di loro eticamente correlati e forieri di comportamenti virtuosi inter relazionali ed anche economico/finanziari. Su questo specifico aspetto è altresì emerso come oggi sia possibile investire ‘per bene’, anche in termini di ritorno sui propri risparmi, tramite il consulente, indirizzando i capitali verso i settori economici attenti ai 17 goal dell’ONU fra cui la transizione energetica, punto cardine per la lotta contro il cambiamento climatico”.

“Banca Generali è da sempre molto attenta al tema della sostenibilità e, attraverso di noi, anche il cliente più sensibile può decidere quale dei 17 obiettivi ONU vuole contribuire a sostenere, sempre accompagnato dalla professionalità dei nostri consulenti”, ha dichiarato l’A.M. Fabio Venturino.

La serata è stata arricchita dall’esibizione di Antonella Albano, ballerina solista del Teatro alla Scala di Milano, su musiche di Emiliano Toso.