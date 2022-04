Savona a Euroflora, Scaramuzza: “La giunta continua a farsi bella con il nostro lavoro”

Savona. “L’amministrazione comunale continua a farsi bella con il nostro lavoro“. E’ il commento amaro del consigliere comunale (e ex assessore) Maurizio Scaramuzza dopo la presentazione del progetto per Euroflora presentato questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Savona.

Il lavoro per permettere la partecipazione di Savona alla manifestazione internazionale nei parchi di Nervi a Genova era stato avviato dalla giunta Caprioglio. L’assessore Doriana Rodino aveva preso contatti con i soggetti coinvolti. “Siamo contenti di esserci con il chinotto e le ceramiche, ma è un progetto iniziato da noi a ottobre 2020”.

Sarà realizzato un mosaico di piante aromatiche. Gli alberi di chinotto in vaso saranno raggruppati in forma triangolare, le ceramiche saranno esposte in una struttura a base quadrata.

Gli organizzatori della manifestazione avevano contattato il Comune di Savona nell’estate di due anni fa: “Ci avevano offerto gratuitamente uno spazio – spiega Scaramuzza – e noi avevamo stanziato 10 mila euro per la promozione turistica dell’evento“.

I preparativi si erano poi fermati in seguito all’emergenza pandemica e la giunta precedente non aveva previsto di riutilizzare le piante esposte: una parte andrà nel giardino del Complesso del San Giacomo, le altre saranno impiegate nella realizzazione della riqualificazione dell’area davanti alle case di via Aglietto.