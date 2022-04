Savona, 78 anni fa l’eccidio di Valloria: furono uccisi a fucilate 13 savonesi

Savona. Gli studenti delle quinte elementari e delle terze medie della scuola Carando dell’istituto comprensivo Savona II questa mattina hanno reso omaggio alle 13 vittime dell’eccidio di Valloria. Gli alunni hanno intonato dei canti e posato le rose sul cippo presente nelle aree dell’ospedale San Paolo per ricordare i tragici fatti avvenuti il 5 aprile del 1944.

78 anni fa le tredici vittime furono fucilate per rappresaglia dai nazifascisti, proprio nella zona dove ora sorge l’ospedale San Paolo. La maggior parte era giovanissima e accusata di essere mandante di un delitto mai realmente avvenuto. La sera del 1° aprile del 1944 infatti alcuni soldati tedeschi, come spiegato dallo storico Giuseppe Milazzo, appartenenti alla 29° divisione delle SS di stanza a Savona a Villa Isetta in via Genova, dopo aver bevuto in un’osteria, iniziarono a litigare.

A un tedesco partì un colpo di pistola che ferì un commilitone, e i militari inventarono un ipotetico attacco dei ribelli. Il comando tedesco accettò la versione dei suoi uomini e colse l’occasione per una feroce rappresaglia al quale si riunirono il comandante della piazza di Savona, il maggiore Fritz Nancke, il console tedesco Manheroff, il Prefetto Filippo Mirabelli, il Questore Pareti, il Federale Pestalozzi, il suo vice D’Agostino e il capo degli arditi Bonetto e decisero che la vita del militare tedesco valeva quella di 13 savonesi. Tra questi anche Mario Gaggero, un giovane contadino di Legino, che era andato a lavorare nei campi e per sbaglio aveva tagliato un albero i cui rami erano intrecciati con i fili del telefono, con i tedeschi che lo avevano così incolpato di essere un partigiano.

Gli alunni sono stati accompagnati dagli insegnanti, dall’assessore all’educazione alla cittadinanza attiva Maria Gabriella Branca, dal presidente provinciale dell’Anpi Renato Zunino e dal segretario Samuele Rago.