Santa Maria, Ciangherotti: “Sindaco riceve applausi da Pietra perché non fa gli interessi degli albenganesi”

Albenga. “Leggo con scarso stupore che il Partito Democratico di Pietra Ligure e il sindaco Luigi De Vincenzi applaudono a scena aperta Riccardo Tomatis a seguito dell’esito del consiglio comunale di mercoledì sera. Il re è nudo. Abbiamo smascherato il sindaco di Albenga, servo del PD e incapace di difendere gli interessi dei cittadini ingauni”. Ad affermarlo è il consigliere comunale di minoranza albenganese Eraldo Ciangherotti.

Secondo l’esponente forzista, Tomatis si sarebbe allineato alla volontà del PD pietrese: “A Pietra Ligure – spiega Ciangherotti – gioiscono per la spaccatura che si è verificata nel corso dell’ultimo consiglio comunale albenganese. E non potrebbe essere diversamente, anche perché è stato proprio il sindaco Tomatis a compiere l’ennesima giravolta per accontentare il suo partito. In gioco c’è la salute di un intero comprensorio, ma Tomatis non può decidere in autonomia. Da un lato deve rendere conto al suo datore di lavoro, l’Asl, dall’altro lato deve obbedire al PD”.

“E questo sarebbe un sindaco a cui possiamo affidare la nostra battaglia per il futuro della sanità territoriale? – si domanda il consigliere di opposizione -. Mentre il PD albenganese e quello pietrese vanno a braccetto, ad Albenga i cittadini devono fare i conti ogni giorno con un ospedale privato del punto di primo intervento”. Ciangherotti punta il dito anche contro le dichiarazioni di Grande Liguria: “Le parole di Roberto Paolino a difesa del Santa Corona fanno davvero sorridere – aggiunge il consigliere ingauno -. Stiamo parlando di un dipendente dell’ospedale di Pietra Ligure preoccupato solo di dover percorrere qualche chilometro in più (da Finale Ligure ad Albenga) per andare a lavoro in caso di trasferimento dell’ospedale. Paolino è ridicolo e privo di credibilità, proprio come il suo partito”.

Ciangherotti invita i cittadini albenganesi a prendere atto di quello che sta succedendo all’interno della maggioranza: “L’ultimo consiglio comunale ha fatto capire chiaramente a tutti che il sindaco Tomatis e il PD locale non stanno dalla parte dei cittadini, ma da quella delle segreterie di partito – conclude il consigliere di minoranza -. A Pietra Ligure applaudono Tomatis e il PD ingauno, ‘eroi’ di una battaglia combattuta in nome e per conto dei cittadini Albenga ma nell’esclusivo interesse del Santa Corona”.