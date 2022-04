Sanità, Rossetti (PD) a Alisa: “Gruppo di lavoro per pazienti affetti da diabete tipo1 e reumatici da adolescenza a età adulta”

Regione. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione 48, presentata da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta da tutto il gruppo, che impegna la giunta a costituire un gruppo di lavoro per definire le procedure per la transizione dei pazienti pediatrici diabetici 1 e reumatici, individuando ambulatori o momenti dedicati ai pazienti in transizione nelle Asl liguri e nei centri specialistici dei presidi ospedalieri, e le modalità di telemedicina.

Nel documento si rileva che nel 30% dei casi trascorrono 6 mesi tra l’ultima visita al centro pediatrico e la prima al centro adulti e che il 10% dei pazienti viene perso al follow-up.

Nel dibattito è intervenuto il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti.

“Per garantire la continuità della cura, Alisa costituisca al più presto il gruppo di lavoro per la presa in carico dei pazienti affetti da diabete di tipo1 e reumatici nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta”, ha commentato il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti.

“Negli ultimi 25 anni la prevalenza di diabete di tipo 1 nei bambini e negli adolescenti è raddoppiata e ci si aspetta un ulteriore incremento anche nei prossimi 15-20 anni. Ma nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta, quando si passa dalle cure pediatriche territoriali a quelle ospedaliere e specialistiche, il 30% dei pazienti lascia trascorrere un lasso di tempo di sei mesi tra l’ultima visita al centro pediatrico a quello adulti e circa il 10% si perde. Uno scenario che si replica anche per i pazienti con problemi reumatici. Per questo abbiamo chiesto alla Giunta regionale di introdurre nella fase di transizione la modalità della telemedicina, come previsto da Alisa, ma non applicato, e creare un gruppo di lavoro che renda questo passaggio meno traumatico”, ha proseguito Rossetti, primo firmatario della mozione.

“L’approvazione della mozione da parte della Giunta – ha concluso Rossetti – comporta che Alisa costituisca al più presto un gruppo di lavoro interaziendale con pediatri di libera scelta e medici di medicina generale e specialisti diabetologi e reumatologi. Da parte mia contatterò il direttore generale di Alisa per conoscere composizione e regole di ingaggio del gruppo, e auspico che vengano coinvolte anche le associazioni dei pazienti, che mi hanno segnalato questo problema, e la cui esperienza è fondamentale nel tracciare le carenze e le necessità”.