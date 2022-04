Sanità, Pasa (Cgil): “Regione rifiuta il confronto con il territorio savonese”

Savona. Ci avviciniamo alla festa dei lavoratori del primo maggio, ma le risposte sul lavoro, per i lavoratori e ai servizi fondamentali quali la salute non arrivano. La Regione Liguria rifiuta il confronto con il territorio savonese, istituzioni locali, sindacato e cittadini. Ormai siamo al punto di non ritorno, con servizi e attività che continuano a diminuire insieme ai mancati impegni di riaprire reparti chiusi ad inizio pandemia e fondamentali per il territorio tra i quali i punti di primo intervento H24 a Cairo e Albenga, punti nascita di Pietra Ligure”. A dirlo è il segretario provinciale della Cgil Andrea Pasa.

“La Regione Liguria più volte si era impegnata a riaprire le attività e i servizi chiusi in epoca covid, compresi i due punti di primo intervento H24 – di Cairo Montenotte e Albenga- e il punto nascita di Pietra Ligure, oltre ai tanti altri servizi chiusi in questi due anni, invece ancora nulla, ancora impegni disattesi. Non solo risultano essere disattese le promesse della regione in tema di ripristino dei servizi e delle attività pre covid ma addirittura si fa peggi ; utilizzando le risorse del PNRR in maniera poco lungimirante,almeno per il nostro territorio, senza potenziare la rete socio sanitaria territoriale , senza aumentare le attività negli ospedali e senza più in generale avere una visione di sanità che possa rispondere davvero alle esigenze del territorio e quindi dei cittadini che in questa provincia e regione vorrebbero continuare a vivere e a farsi curare.

“In queste settimane – prosegue Pasa -, dopo le manifestazioni molto partecipate di Albenga e Cairo Montenotte, la regione ha scimmiottato le richieste dei territori, degli amministratori locali, delle organizzazioni sindacali e dei comitati invece che aprire un ragionamento sulle varie proposte che arrivano da chi il territorio e le necessità socio sanitarie le conosce davvero. Uno schiaffo ad oltre 110 mila abitanti della provincia di Savona, se mettiamo insieme i due distretti socio sanitari della Valbormida (40mila circa ) e dell’ lbenganese (70 mila circa) che si sono mobilitati nelle ultime settimane”.

“Se la mobilitazione e la grande partecipazione delle due Manifestazioni non sono bastate per fare cambiate idea al presidente Toti, è necessario che la politica locale, tutta, da destra a sinistra, ai sindaci, ai consiglieri di maggioranza e minoranza costruiscano un patto territoriale per pretendere un nuovo modello socio sanitario diverso dall’attuale ma soprattutto diversi da quello pensato e voluto dall’attuale amministrazione regionale. Come facendo politica , quella vera , quella per il territorio e dal territorio, quella per i cittadini e i loro bisogni”.

Anche con me risorse del PNRR rischiano che la nostra regione non esca dalle difficoltà in tema di socio sanitario. Eppure in Liguria ci sono oltre 19o milioni di euro da investire su salute e sanità; la Regione non ha avviato un confronto costruttivo con il sindacato né con il territorio, inteso come istituzione locali. Da qui la preoccupazione che le strutture sul territorio possano diventare cattedrali nel deserto, senza servizi nè personale. Alcune stime parlano di una carenza di infermieri di oltre 900 unità sul territorio e oltre 1000 negli ospedali liguri”, ha concluso Pasa.