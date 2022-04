Sanità, Grande Liguria: “Per un buon servizio devono sopravvivere tutti gli ospedali della provincia”

Albenga. “Abbiamo letto con grande interesse l’intervista del dottor De Franceschi fatta a questo quotidiano in occasione del suo pensionamento, e innanzitutto cogliamo l’occasione per formulargli un in bocca al lupo per tutto. Ci pare però che ci siano alcune cose da precisare, e lungi da noi fare i difensori d’ufficio di nessuno non ne saremo in grado ma quanto detto nell’intervista è altrettanto campanilismo che a nostro dire serve solo a complicare la situazione ed acuire lo scontro inutile tra i due ospedali“. E’ il commento di Grande Liguria alle dichiarazioni rilasciate dall’ex primario De Franceschi.

“Non si deve ragionare con la logica di mors tua vita mea ma se si vuole rendere un buon servizio ai cittadini si deve lavorare per la sopravvivenza di tutti e quattro gli ospedali, come tentò di fare e lo conferma il Dottor De Franceschi, il precedente assessore alla sanità”.

“Dire che il bando per affidare ai privati la gestione di Albenga e Cairo fosse sbagliato, ci lascia perplessi in quanto se il bando fosse stato fatto male non avrebbe partecipato nessuno. Invece ben due rinomate società operanti nel sistema Sanità hanno partecipato”, proseguono.

“Per ennesima volta ribadiamo il concetto e lo ripeteremo fino allo sfinimento. La guerra tra ospedali non serve, anzi li danneggia entrambi – concludono -, e preghiamo il versante di Santa Corona a non cadere nella polemica assurda perché sarebbe deleteria per la credibilità dell’intero sistema”.