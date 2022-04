Sampierdarenese-Savona: i biancoblù soffrono all’inizio ma poi creano le occasioni migliori

SAMPIERDARENESE 0 – SAVONA 0

82′ Poggioli arretra a fare il regista. Apertura per Chiarabini. Cross per Camoirano che, solo dentro l’area, non riesce a impattare la sfera.

81′ Podestà cala un possibile asso: Macagno entra al posto di Esposito.

78′ Musiari anticipa l’attaccante e dà il via al contropiede portando palla. Fonjock spende un fallo tattico che gli costa l’ammonizione.

76′ Poggioli serve Gallo. Cross teso. Chiarabini si butta dentro ma calcia troppo a lato.

74′ Come a inizio gara, ora il Savona sta vivendo un momento di difficoltà. Sono i locali a fare la partita, costretti a vincere. Il Savona dovrà essere bravo a sfruttare gli spazi che inevitabilmente si apriranno.

73′ Gran conclusione di Chiarabini da fuori area. Rinaldi si supera e mette in corner. Gesi per Costa nella Sampierdarenese. In precedenza tiepide proteste dei padroni di casa per un presunto tocco di mano dentro l’area. Difficile giudicare dalla nostra postazione.

70′ Castagna va via a Musiari involandosi verso l’area. La difesa della Sampierdarenese riesce ripiegare. La palla termina poi tra i piedi di Esposito. Il tiro sbatte contro le gambe degli avversari.

67′ Gran cross di Stefanzl che si stampa sulla traversa. Poi, l’arbitro fischia qualcosa tra le proteste del Savona. Sul ribaltamento di fronte, sgroppata di Gallo. Carro Gainza lo ferma fallosamente e rimedia un cartellino giallo.

67′ Cambio tra i padroni di casa. Pittaluga V viene sostituito da Camoirano.

59′ Scontro a metà campo. Poggioli ammonito. Nel Savona, fuori l’ammonito Grandoni. Al suo posto Stefanzl. Poi, Gallotti entra al posto di Di Roccia.

55′ Sampierdarenese pericolosa su punizione. Poggioli calcia dalla propria trequarti. Pallone di poco alto sulla traversa.

Ancora presto per giocare con il cronometro, ma se il risultato restasse invariato sarebbe favorevole al Savona.

50′ Sampierdarenese pericolosa con Cadenasso. Tiro a giro dalla distanza che si spegne di poco a lato alla destra di Rinaldi.

46′ Si riparte. Subito la Sampierdarenese in avanti. I genovesi conquistano un corner i cui sviluppi non creano grattacapi a Rinaldi.

Secondo tempo

45′ Fine primo tempo. Meglio la Sampierdarenese nei primi minuti. Il Savona poi è cresciuto e ai punti avrebbe meritato il vantaggio.

41′ Cross dal fondo di Esposito. Vittori gira verso la porta ma la conclusione viene murata.

38′ Filtrante al bacio di Grandoni per la corsa di Esposito. Gallo lo rincorre e riesce a evitare che calci verso la porta. La palla rimane poi lì in area ma il Savona non riesce a concludere.

36′ Carro Gainza prova a mettere direttamente in porta da calcio d’angolo. La traiettoria è buona ma termina fuori, con Lo Vecchio in controllo.

31′ Bella azione del Savona, che porta Castagna a calciare da pochi passi. Lo Vecchio battuto. Ma l’esultanza dei tifosi del Savona viene strozzata sul più bello dal salvataggio provvidenziale di Gallo. Sul corner che ne è seguito, Grandoni calcia al volo il pallone in uscita dall’area e lo indirizza verso l’angolino alla destra di Lo Vecchio. Portiere ancora bravissimo nel distendersi e respingere.

26′ Castagna si incunea in area e va giù, così come Grandoni sul rimpallo. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Giallo per simulazione a Grandoni. Savona, in questo frangente, padrone del campo.

24′ Savona pericoloso con Vittori. Castagna calcia verso la porta. Sfera che carambola tra i piedi del compagno di squadra che, spalle alla porta, si gira e batte a rete. Conclusione centrale.

21′ Occasionissima per il Savona. Il cross di Di Roccia dalla destra è al bacio. Vittori lo accetta volentieri e di testa batte a colpo sicuro. Lo Vecchio però si traveste da Superman e salva il goal in tuffo. Sulla ribattuta, traversa del Savona ma l’arbitro ravvisa una posizione di fuorigioco.

Nota a margine: come durante tutto l’anno i tifosi del Savona non smettono un secondo di cantare per la squadra. C’è grande voglia di Savona

20′ Fase di stallo, il Savona prova a impostare. Momento di difficoltà superato.

15′ Ancora la Sampierdarenese. Chiarabini vince un rimpallo e calcia dalla distanza. Conclusione che non impensierisce Rinaldi.

Savona in sofferenza. I padroni di casa sono particolarmente pimpanti. Hanno un solo un risultato, la vittoria, e sembrano intenzionati a non speculare.

12′ Poggioli è un’ira di dio. Salta tre uomini e calcia rasoterra. Palo dopo deviazione di Rinaldi! Poco dopo, siluro di Gallo dalla distanza che esce di poco.

10′ Poggioli ci prova dal limite. Conclusione ribattuta dalla difesa del Savona.

7′ Entrambe le squadre provano a manovrare ma sono al contempo guardinghe. La posta in palio pesa sulla testa e sulle gambe.

3′ Il primo tiro è della Sampierdarenese. Chiarabini show sulla sinistra. Si accentra e calcia verso la porta. Conclusione non sul livello del dribbling. Facile la parata di Rinaldi. In precedenza, il Savona aveva crossato una punizione dalla sinistra. Ma Lo Vecchio è stato bravo in uscita.

1′ Si parte. Savona incaricato del calcio di inizio. Savona con la classica divisa a strisce verticali biancoblù. Sampierdarenese in divisa rossa con inserti neri e bianchi

Prima categoria soltanto sulla carta. Qui al “Cige” di Genova Begato c’è aria di grande calcio. Tifosi in massa da Savona, due i pullman arrivati dalla città della Torretta. Ma anche i locali non scherzano, con il settore giovanile mobilitato in massa a sostenere i propri beniamini.

Primo tempo

Savona: 1 Rinaldi, 2 Fancellu, 3 Di Roccia, 4 Carro Gainza, 5 Kuci, 6 Esposito M, 7 Esposito F, 8 Fonjock, 9 Castagna, 10 Grandoni, 11 Vittori Y. A disposizione: 12 Bresciani, 13 Gallotti, 14 Gavarone, 15 Stefanzl, 16 Serhiienko, 17 Vittori A, 18 Macagno, 19 Gamba, 20 Rossetti. Allenatore: Maurizio Podestà.

Sampierdarenese: 1 Lo Vecchio, 2 Gallo, 3 Pittaluga V, 4 Pugliese, 5 Musiari, 6 Mastrogiovanni, 7 Chiarabini, 8 Morani, 9 Poggioli, 10 Costa, 11 Cadenasso. A disposizione: 12 Pittaluga A, 13 De Moro, 14 Percivale, 15 Panarello, 16 Camoirano, 17 Parodi, 18 Gesi, 19 Caroglio, 20 Zini. Allenatore: Roberto Pittaluga

Arbitro: Alessandro Di Maria di Chiavari

L’importanza di questa partita valida per il girone “b” di Prima Categoria è presto riassunta. In caso di vittoria o di pareggio il Savona sarà padrone del proprio destino, nel primo caso basterà battere il Fegino, ultimo a quota 3 punti, nel secondo caso sarà necessario superare anche il Pra’ FC, buona squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato. In caso di successo, la Sampierdarenese dovrà battere il Fegino nell’ultima partita che le resta da giocare per festeggiare la vittoria del torneo e il salto in Promozione. Insomma, salvo cataclismi, che comunque nel calcio possono succedere, da questa partita uscirà il nome della squadra che si aggiudicherà il torneo. All’andata era finita 2 a 1 a favore dei genovesi. La presentazione del match qui.