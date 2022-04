Sampierdarenese-Savona: gli highlights del big match di Prima Categoria

Il big match di Prima Categoria disputato tra Sampierdarenese e Savona valeva una buona fetta del campionato.

Nella splendida cornice del “Cige” di Genova Begato, spalti riempiti dai tifosi delle due compagini, le due squadre hanno dato vita a una partita vibrante. I genovesi dell’allenatore e presidente Roberto Pittaluga hanno avuto la meglio con il punteggio di 2 a 0. Le reti del successo sono state siglate da Gesi e cinque dal termine e da Chiarabini a tempo quasi scaduto.

Ora, alla Sampierdarenese basterà battere il fanalino di coda Fegino per aggiudicarsi il campionato e volare in Promozione. Per il Savona, invece, ci saranno i play off. Da vincere assolutamente per poter sperare in un ripescaggio.