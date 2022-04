Sampierdarenese, Pittaluga celebra la vittoria dei suoi: “Bravi e fortunati, questa vittoria è il coronamento di un percorso durato anni”

Genova. Questa sera allo Stadio Cige di Begato è andata in scena Sampierdarenese-Savona, match valevole per il recupero diciannovesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). L’incontro si è concluso incoronando i padroni di casa, ora ad un passo dalla promozione dopo la vittoria per 2-0 ottenuta ai danni degli Striscioni.

Al termine della sfida non sarebbe dunque potuto mancare il commento di Roberto Pittaluga, presidente dei genovesi il quale ha esordito dichiarando: “È stata una partita difficilissima, si sarebbe potuta decidere soltanto sui dettagli. Nel primo tempo siamo partiti forte, poi siamo calati. Nella seconda frazione invece dovevamo scoprirci giocandoci le nostre carte, siamo stati premiati. Globalmente penso che la mia squadra abbia meritato per la continuità nelle prestazioni nell’arco della stagione”.

L’allenatore dei biancorossoneri ha poi proseguito esaltando la sfida andata in scena contro il Savona, un match seguito da cornice di pubblico speciale che ha coronato un percorso durata anni per i lupi genovesi.

È terminata così l’intervista a Roberto Pittaluga, presidente della Sampierdarenese che ha dedicato la vittoria ottenuta ai suoi giocatori e ai suoi figli.