Sampierdarenese di misura sulla Vadese, Camoirano: “Vogliamo vincere, Savona ma anche Campese le avversarie”

La Sampierdarenese continua il duello a distanza contro il Savona. Domenica mattina, i genovesi hanno battuto 3 a 2 la Vadese. I biancoblù hanno risposto nel pomeriggio battendo al “Picasso” di Quiliano il Quiliano&Valleggia. La squadra di Pittaluga ha tre punti in più in classifica, ma il Savona deve ancora recuperare la partita contro il Fegino (20 aprile), ultimo in classifica e matematicamente retrocesso. Lecito dunque considerare le due squadre a pari punti.

Contro la formazione di Saltarelli si è vista una Sampierdarenese dai due volti. Nel primo tempo, la squadra è stata quasi perfetta. Oltre ai due goal segnati, numerose sono state le situazioni potenzialmente pericolose. La Vadese non ha mai impensierito il portiere di casa e la Sampierdarenese ha gestito il possesso palla con grande maturità. Nella ripresa, un calo generale e i cambi operati da Saltarelli – con Marchi e Enzi in difesa e Brondo a centrocampo la Vadese ha cambiato fisionomia – hanno messo in luce come la squadra possa andare in difficoltà se non capitalizza la mole creata e se abbassa un po’ la soglia dell’attenzione. La Vadese infatti è andata sul 3 a 2 e a pochi minuti dalla fine ha messo in mezzo un paio di palloni dai quali sarebbe potuto scaturire il 3 a 3.

“Abbiamo giocato bene e abbiamo creato tanto, dobbiamo finalizzare di più, perché ci siamo mangiati molti goal come facciamo da tutto il campionato. Nella ripresa siamo calati un po’, anche per il campo. Siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi che ci consentono di giocarci il campionato fino alla fine”, commenta l’attaccante Luca Camoirano.

Per vincere il campionato, non si possono fare passi falsi. Domenica c’è la Campese, terza a cinque punti dalla Sampierdarenese, e giovedì 14 il big match con gli striscioni al “Cige”. “Al momento non ci pensiamo ai play off. Siamo davanti a tutti e se le vinciamo tutte andiamo in Promozione. Per ora non ci pensiamo. Diamo un occhio anche alla Campese. Ci sono ancora anche loro”, conclude.

La classifica in vetta recita: Sampierdarenese 50; Savona 47 (una gara in meno); Campese 45; San Cipriano 42.