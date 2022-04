Salvezza! La Letimbro batte la Vadese e festeggia la permanenza in Prima Categoria

La Letimbro festeggia la salvezza con una giornata di anticipo. Al termine di una stagione iniziata con qualche difficoltà nell’allestimento della rosa, a causa di un buon numero di defezioni, la squadra di mister Maurizio Oliva celebra un risultato importante ottenuto senza passare dai play out.

La squadra gialloblù ha battuto questa mattina 2 a 1 la Vadese tra le mura amiche. In contemporanea, la Vecchiaudace Campomorone ha superato 3 a 1 il Città di Cogoleto, condannandolo alla retrocessione in Seconda Categoria. La società del presidente Schelotto si trova a undici punti dal terzultimo posto e con una giornata ancora da giocare non è più possibile andare sotto ai sette punti di distacco. Margine necessario per la disputa dei play out.

La Letimbro è andata a segno con Belmonte e Frumento, al novantesimo. Ninivaggi aveva accorciato le distanze al minuto ottantotto. Oltre a Letimbro e Vecchiaudace, festeggia la salvezza anche la Pro Pontedecimo.