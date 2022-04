Salone agroalimentare, Savona parteciperà con chinotto e panissa

Savona. Per la prima volta il Comune di Savona partecipa al Salone dell’Agroalimentare Ligure, importante appuntamento che si tiene a Finalborgo dal 29 aprile al 1° maggio. Il Comune sarà presente con uno stand dedicato ai prodotti del territorio come la “panissa”, il chinotto e vedrà la partecipazione diretta di realtà di punta in città.

“Anche questo – rileva Gabriella Branca, assessore con delega alle politiche agricole – è segno dell’attenzione che la nostra Amministrazione intende esprimere al settore per valorizzare al massimo l’agroalimentare e il florovivaistico, unitamente all’artigianato e al turismo, come fondamentali chiavi della cura per il nostro tessuto economico e sociale”.

L’assessore sottolinea anche che “il tema del 2022 del Salone è la sostenibilità, e mai come in questo momento, dopo due anni di pandemia che hanno gravemente inciso sul settore produttivo e l’attuale tensione internazionale, abbiamo l’esigenza di perseguire questo scopo che è anche l’obiettivo dell’Agenda ONU 2030. Ma è anche la solidarietà, perché il ricavato dei laboratori organizzati nel nostro stand andrà all’Ucraina”.

All’interno dell’Oratorio dei Disciplinanti è stata allestita un’area eventi dedicata ai Comuni a cui è stata attribuita la Denominazione Comunale di Origine (De.Co.).

Alle ore 17 lo stand savonese si arricchisce di laboratori con assaggio di chinotto e degustrazioni di gelato al chinotto. Il ricavato sarà devoluto ad associazioni che si occupano di iniziative in favore del popolo ucraino.

“Riteniamo – conclude Branca – che la presenza di Savona con la sua De.Co. della “panissa” , con il Chinotto e i prodotti delle altre aziende del settore, sia un ottimo esempio del lavoro di collaborazione con gli operatori economici oltre che una particolare attenzione per i consumatori, sempre più esigenti in termini di qualità ed alla ricerca di prodotti tipici e tradizionali: la Liguria offre la possibilità di provare una gamma incredibile di sapori e profumi che ben si coniugano con la bellezza della nostra terra”.