Salone Agroalimentare, l’assessore Piana: “Un Psr da 16mln, obiettivo nuovi spazi agricoli”

Liguria. “Siamo nei due anni di transizione, il Programma di sviluppo rurale infatti era del 2014-2020. Nel 2021 e 2022 abbiamo ottenuto il 18% di risorse in più (16 milioni di euro), da mettere a disposizione del territorio e degli agricoltori”. A dirlo, a margine del Salone dell’Agroalimentare Ligure che ha preso il via oggi a Finale Ligure, l’assessore regionale Alessandro Piana.

Il problema di fondo è il discorso quantitativo, non certo qualitativo, con tante produzioni locali certificate e di assoluta eccellenza. Dunque l’obiettivo è quello di intervenire sul recupero di terreni agricoli e aree rurali per imprese e produttori, anche con riferimento alle stesse zone montane e dell’entroterra.

Buone notizie quindi per il settore agricolo e le sue filiere produttive: “A questo punto cercheremo di fissare le basi per il nuovo quinquennio sfruttando al meglio le risorse ottenute in più rispetto a criteri storici che ci vedevano penalizzati – aggiunge Piana -. Come assessorato punteremo sulla quantità. Cercheremo di dare finanziamenti che oltre agli interventi strutturali permettano di ampliare la superficie delle aziende”.

Per quanto riguarda la Politica Agricola Comune, l’assessore regionale dichiara: “La Pac si basa su sostenibilità e innovazione. Questi sono gli obiettivi che si sono dati gli Stati membri. E’ importante il rispetto delle risorse primarie a partire dall’approvvigionamento idrico” conclude.