Rossetti (Pd): “Toti accolga la richiesta di Urbe di entrare nel Parco del Beigua”

Urbe. “La Giunta Toti accolga la richiesta legittima del Comune di Urbe di rientrare nel Parco Naturale Regionale del Beigua. In questo modo oltre ad accogliere un’istanza del territorio, incomprensibilmente inascoltata dalla destra, che ha votato contro nel 2017, si eviterebbe la ricerca mineraria del Titanio sul Monte Tarinè. Un’operazione che provocherebbe solo danni a un ecosistema che invece andrebbe semplicemente protetto, viste le ricadute negative in termini d’impatto ambientale e di conseguenze per la salute pubblica”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti in vista della commissione di domani, giovedì 28 aprile, in cui si affronterà l’ingresso di Urbe nel Parco Naturale Regionale del Beigua.

“Avevo già sottoposto l’argomento all’attenzione del consiglio in un Ordine del giorno caduto purtroppo nel vuoto, in cui chiedevo l’ampliamento del Parco al territorio di Urbe per aumentare l’area protetta ed evitare la scellerata idea di avvio della ricerca mineraria, che potrebbe rivelarsi solo un primo passo verso un’occupazione del territorio duratura, che comprometterebbe gravemente l’habitat naturale e la biodiversità”, osserva Rossetti.

“Per questo – aggiunge il consigliere – chiediamo alla giunta di riprendere in mano la delibera del 2017 in cui si chiedeva di rivedere i confini del Parco del Beigua comprendendo anche Urbe, creando un’area dal patrimonio faunistico e floreale da preservare e valorizzare, evitando l’estrazione mineraria”.

“Sarebbe ora – conclude Rossetti – che la giunta votasse la proposta legittima di Urbe e trovasse una soluzione che consentirebbe a tutti coloro che vogliono difendere il Parco di tutelarlo”.