Rivoluzione trasporti, piano da 104mld. Il ministro Giovannini: “Cantieri Aspi necessari per messa in sicurezza”

Liguria. Il finanziamento del quadro di interventi di competenza del MIMS prevede 61,4 miliardi di euro, di cui 40,4 miliardi di euro riferibili al PNRR e 21 miliardi riferibili al Piano complementare. In tutto serviranno 104 miliardi di euro per trasformare il sistema della mobilità in Italia nei prossimi dieci anni. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini.

Secondo le coordinate del ministero la rivoluzione della mobilità si muoverà su due binari, quello della pianificazione e quello finanziario: dal Pnrr arriveranno 61 miliardi di euro fino al 2026, ma grazie alla legge di bilancio e ad altri fondi stanziati si arriverà a 104 miliardi in 10 anni.

“Il primo obiettivo è quello della sicurezza, con interventi su rete stradale, ponti e viadotti. Abbiamo delle infrastrutture vetuste. Proprio in questi mesi abbiamo fornito una quantità mai vista di risorse a regioni, province e città metropolitane per mettere in sicurezza rete viaria” sottolinea il titolare del dicastero.

“Pensiamo all’impegno di Aspi che fa arrabbiare molto gli automobilisti per i cantieri di ammodernamento e manutenzione, ma sono indispensabili per mettere in sicurezza le infrastrutture – ha aggiunto Giovannini – Stiamo per pubblicare il nuovo vademecum per i progetti stradali, il nuovo modo con cui le progettazione devono avvenire. Stiamo cambiando non solo il ‘cosa’, ma anche il ‘come’ questi progetti devono essere realizzati”.

Si moltiplicano le sfide, inoltre, sul fronte della transizione ecologica dell’automotive: sfide che porteranno certamente a periodi di forte incertezza. “Non possiamo dotare le strade di tutte le possibili alternative di combustili ecologici -dice il ministro-. Stiamo cambiando non solo le modalità di finanziamento per ricostruire una rete di trasporti spesso vetusta, ma soprattutto come devono essere progettate le nuove opere”.

In programma, inoltre, il Mims ha un vademecum per la progettazione delle strade, simile a quello ferroviario: “I cambiamenti non riguardano solo i finanziamenti e il cosa, ma anche il come – spiega Giovannini -. I concessionari sono chiamati a trasformazioni forti e a una revisione dei piani economico-finanziari. Il covid – prosegue il ministro – ha colpito i bilanci di tutti i soggetti del trasporto, dalle autostrade alle aziende”.

E per la Liguria, dopo l’annuncio sul piano delle opere per 31 miliardi di euro, attesi diversi interventi: in primis il raddoppio ferroviario tra Andora e Finale Ligure, ma anche il potenziamento delle linee ferroviarie per la direttrice del Nord-Ovest, le opere sulle rete stradale e di connessione dei centri urbani, infine resta ancora da definire il margine di finanziamento per un nuovo bypass autostradale che possa alleggerire il traffico sulla A10.