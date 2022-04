Rissa a Savona con un martello, due feriti e due giovani fermati: indagini della polizia

Savona. Sono ancora in corso indagini e accertamenti da parte della polizia sulla rissa scoppiata nel tardo pomeriggio, in piazza Diaz, proprio davanti alle Poste.

Secondo quanto appreso, intorno alle 19.30, per questioni di viabilità è iniziata una lite tra un artigiano 50enne a bordo del suo furgone e un gruppo di ragazzi 20enni che stava transitando a piedi. L’uomo non li avrebbe lasciati passare lungo la via savonese, così è nato un primo battibecco.

Dalle parole si è poi passati agli insulti e così il diverbio iniziale è degenerato pesantemente in una vera e propria zuffa, con il 50enne e il gruppo giovani che si sono affrontati in strada.

Nella rissa è spuntato anche un martello, preso dal conducente del furgone, forse per spaventare i ragazzi, in quanto non è stata colpita alcuna persona coinvolta nel violento episodio. Due, comunque, i feriti nel corso della colluttazione, il 50enne e uno dei 20enni che hanno preso parte alla rissa: soccorsi da personale sanitario e 118 sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non in gravi condizioni.

Gli altri sono stati fermati e identificati dalle pattuglie della polizia prontamente intervenute sul posto, tra l’altro in un orario trafficato: una scena quasi da film alla quale hanno assistito automobilisti e passanti, che hanno subito dato l’allarme una volta appurata la situazione.

Tre in tutto i ragazzi partecipanti direttamente alla rissa, tuttavia è possibile la presenza di altri giovani che poi si sarebbero dati alla fuga: i 20enni sono stati condotti in Questura e interrogati dagli agenti, che stanno ricostruendo la vicenda e le responsabilità dell’accaduto, valutando il quadro clinico relativo alle lesioni riportate dai due feriti ora in ospedale.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude la rissa aggravata, considerati i futili motivi, tuttavia si dovrà attendere di ultimare i riscontri investigativi in atto. Sul caso indaga anche la Squadra Mobile.