Rispetto dell’ambiente, il grande impegno delle scuole di Varazze per il pianeta

Varazze. Un lungo lavoro. Un percorso che si è rinnovato anche quest’anno. Continua a crederci anche la scuola di Varazze nel progetto Eco-Schools, il programma internazionale di certificazione che premia la buona volontà nel promuovere l’ambiente e la sostenibilità e culmina con il riconoscimento della Bandiera Verde.

Parte dai bambini e dai ragazzi il rispetto per il Pianeta, il mare, l’ambiente. Progetti didattici che si realizzano attraverso il lavoro degli insegnanti e dei ragazzi. Anche quest’anno, in occasione della Giornata della Terra, Varazze ha dato il suo contributo, nell’ incontro che si è svolto ieri.

“Non si tratta solo di raggiungere il riconoscimento della Bandiera Verde che da molti anni le nostre fantastiche scuole ottengono grazie all’impegno di insegnanti e ragazzi. C’è molto di più” sottolinea soddisfatta Mariangela Calcagno, assessore alla Scuola. “Eco-Schools è un momento vero, di riflessione e di impegno in prima persona per il nostro Pianeta, il nostro ambiente e dunque il nostro futuro”.

Sostenibilità, regole e pratica. “Quest’anno” continua l’assessore “tre classi, due della Primaria di Varazze centro e una della sede di Casanova, hanno lavorato sulle buone pratiche ambientali, sulla corretta raccolta differenziata, partecipando anche alla Giornata dell’Albero per la scuola di Casanova dedicandosi in modo particolare allo studio dell’ambiente marino con una giornata in mare”.