Riqualificazione del plesso scolastico, “Varazze Domani”: “Il progetto deve essere discusso con comunità e istituto”

Varazze. Nei giorni scorsi il vicesindaco Filippo Piacentini aveva annunciato attraverso due video su Facebook la volontà dell’amministrazione di spostare la sede della protezione civile nel magazzino comunale di via Milano ed utilizzare l’attuale location in via Camogli per ospitare l’asilo “L’isola che non c’è”. Il tutto per creare un plesso scolastico unico con le scuole elementari e risolvere alcune problematiche logistiche della protezione civile. Un progetto, aveva detto il vicesindaco, “a cui Essere Varazze crede molto” e che potrebbe essere finanziato dai fondi del Pnrr.

Sull’argomento arriva il commento del gruppo di minoranza “Varazze Domani” che rimarca: “L’attuale collocazione della Protezione civile in un edificio piccolo con spazi esterni insufficienti ad accogliere i mezzi, era stata fortemente voluta dall’allora sindaco Bozzano e contestata dalle opposizioni che avevano subito sottolineato l’inadeguatezza del luogo. Ci auguriamo che la nuova collocazione sia definitiva per un servizio fondamentale della nostra città”.

“Lo spostamento della Protezione Civile – proseguono – libererebbe uno spazio che, a quanto dichiarato dal vicesindaco, potrebbe essere utilizzato per ampliare il plesso scolastico includendo nel plesso ‘Massone’ anche la scuola dell’infanzia di via Quartini. Su questo tema fondamentale è necessario, a nostro avviso, il coinvolgimento di tutta la comunità e dell’istituzione scolastica che ci auguriamo sia stata contattata e coinvolta per manifestare le proprie necessità”.

I consiglieri Antonio Ghigliazza, Busso Paola, Cerruti Gianantonio, Bartolomeo Fazio e Giacomo Robello poi evidenziano: “La scuola dell’infanzia è sicuramente in un luogo inadeguato per la struttura dell’edificio e per l’ubicazione che risulta pericolosa, a questo proposito abbiamo, come opposizione, più volte chiesto che un vigile accompagni perlomeno il momento dell’uscita dei piccoli alunni senza ottenere alcun risultato”.

“La totale ristrutturazione o ricostruzione di un nuovo edificio scolastico deve essere ben vagliata e progettata – affermano -. Oggi lo spazio delle scuole non è limitato alle aule ma deve essere uno spazio molto più complesso composto anche da biblioteca scolastica, ambiente digitale, palestre attrezzate per le diverse fasce d’età, spazi esterni verdi e organizzati; sono inoltre da prevedere spazi polifunzionali e modulabili a seconda dell’attività che viene organizzata. Spazi che debbono essere pensati per essere aperti alla cittadinanza, adeguati ai modelli di apprendimento e insegnamento attuali e che anzi possano essere all’avanguardia”.

“La nostra città – concludono dalla minoranza – non necessita del semplice restyling di un plesso vetusto, ma di una progettazione integrata che possa coinvolgere anche studenti e insegnanti che vivranno quegli spazi. Oggi grazie a fondi europei e al Pnrr è possibile creare modelli di sviluppo sociale ed educativo all’avanguardia, ci auguriamo che su questa importante ed imprescindibile tematica, si apra un confronto con la città ed il gruppo di opposizione”.