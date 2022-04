Ricatti pastori e gregge

“Chi vuole ancora governare? Chi ancora obbedire? L’uno e l’altro è troppo molesto. Nessun pastore e un solo gregge”. Le parole di Nietzsche nello Zarathustra ci immettono nel cuore del problema, lo stesso cuore sofferente che abitava Demetra al centro del nostro incedere lungo il suo cammino: il rapporto con il potere. Abbiamo lasciato Demetra nelle vesti di una anziana povera e disperata, gettata ai piedi di un pozzo, e la la ritroviamo in compagnia del signore di Eleusi, Celeo, e della sua consorte, Metanira.

Sarebbe interessante analizzare anche i tormentati intrecci del suo rapporto con la coppia regnante che l’accoglie con ospitalità e generosità, così come la vicenda che la vede nutrice che si consola della perdita della figlia amando il piccolo Demofonte, il figlio della coppia, fino a tentare di donargli l’immortalità, e ancora riflettere sul rapporto complesso che si manifesta tra la madre del piccolo e la dea fino a spingere quest’ultima ad abbandonare anche i mortali per rifugiarsi sulla vetta del monte Callicoro così da isolarsi nel tempio che in suo onore in quel luogo era stato costruito dai cittadini di Eleusi, ma tutto questo ci condurrebbe troppo lontano rispetto alla prospettiva che intendiamo adottare nell’analisi del mito. Soffermiamoci, allora, sul popolo, il povero gregge inerme e senza pastore, gregge che è vittima dell’arroganza del potere di Zeus e Ade così come della sete di vendetta di Demetra.

Come sappiamo la dea aveva inaridito i campi e, sorda ai lamenti dei mortali, viveva da eremita nel tempio. Lo scontro vede in campo più potenti: Zeus, che si è visto costretto a concedere al fratello il permesso di rapire Persefone; Hades, che reclama i propri diritti divini sia ad avere una compagna sia a prenderla senza chiedere il suo consenso; Demetra, offesa nel proprio orgoglio e impossibilitata a contrastare la volontà di Zeus che sa essere il responsabile della scomparsa di Persefone, pur non potendolo apertamente accusare, sa bene di non può arrivare a Hades, inaccessibile nel suo regno sotterraneo, ha così deciso di vendicarsi interrompendo il naturale corso della germinazione. Certo, anche Persefone rimane schiacciata tra le ganasce del potere, ma forse, l’abbiamo visto, è la sua stessa volontà che lo determina, ebbene, in questo scontro titanico tra immortali sembra che l’unica vittima, oltretutto incolpevole, sia l’umanità, l’anello fragile delle catene del potere. Eppure sarà proprio il sacrificio non voluto del popolo a renderlo potente, o meglio, sacro ancor più degli dei. Non è un caso che il termine sacrificio significhi proprio rendere sacro. Provo a chiarire. Mentre Demetra piangeva lacrime oscure nella solitudine del tempio, Zeus doveva fare i conti con il pericolo di veder estinguersi l’intera umanità. Se questo fosse accaduto lui sarebbe divenuto il dio di nessuno, che potere è quello che non può essere esercitato su chi ne può essere vittima? Nulla spaventa di più che venir privati del potere anche se è evidente che chi desidera il potere è perché non lo possiede, perché sa che, orfano di quello, frustrato e impotente, sarebbe pari a nulla. Chi il potere non lo possiede e non lo desidera è libero … se non è vittima! Sta di fatto che Zeus è costretto a convocare il fratello e a ordinargli di restituire Persefone alla madre. Hades si rivela un abile politico e ottiene ciò che potremmo definire il fondamento dell’arte politica: un compromesso capace di soddisfare entrambe le parti. Per mettere fine a un conflitto è indispensabile che i contendenti possano proclamarsi comunque vincitori, in caso contrario sotto la cenere coverà pericolosamente il risentimento: torniamo al mito.

Come sappiamo Hades si rivolge alla sua giovane prigioniera ricordandole che il suo agire era mosso solo dalla passione e lei stessa l’aveva condivisa con gioia, anche se dopo un primo momento di paura, tanto da aver imparato ad amare Hades … e non stiamo a mobilitare la sindrome di Stoccolma! Dopo aver accettato il melograno, frutto palesemente simbolico, la giovane Kore trasformatasi in donna e amante e signora dell’aldilà, Persefone, può fare ritorno alla madre e alla luce del sole. Appena riavuta la figlia Demetra comprende la sua trasformazione, non sta abbracciando più solo una figlia, ma una donna, colei che è divenuta signora dell’Ade. La sua nuova natura le consente, e la obbliga, a dividersi tra il mondo della luce e quello delle tenebre, la lega forse ancor più profondamente alla madre, ma le assegna un’autorità nuova sull’altrove. Il suo potere è cresciuto, si estende sui due universi dell’essere, chiude il cerchio del divenire restituendo all’essere la sua eternità. Credo che ai più avvezzi al linguaggio dell’ontologia sia ben esplicito quanto affermo, ma anche a chi si approccia da profano appare chiaro l’approdo simbolico del percorso del mito. La vita e la morte si mostrano come due aspetti della totalità dell’esistenza, non più solo la vita come bios ma la sua più complessa natura come zoé, la lingua greca è più esplicita della nostra al riguardo. Ma abbandoniamo le oscure speculazioni filosofiche per tornare alle più esplicite notazioni politiche: tutto è tornato in ordine! Demetra ridona la primavera e l’estate agli uomini così come la loro antitesi durante i mesi che Persefone trascorrerà con il compagno, l’autunno e l’inverno. La ciclicità è indispensabile al perpetrarsi del divenire nel suo continuo mutare per poter rimanere se stesso. A queste condizioni l’umanità, felice della propria sopravvivenza, potrà tornare ad innalzare peana agli dei, con buona pace dell’Olimpo.

“La gratitudine è un debito che di solito si va accumulando, come succede per i ricatti: più paghi, più te ne chiedono” afferma Mark Twain. Il ricatto più o meno esplicito di Demetra è la faccia umana del più utilitaristico gioco del do ut des, il gioco del potere. L’Olimpo si compiace di sé, il pericolo è scampato, l’umanità ancora una volta non ha compreso, si sente grata agli dei perché questi le concedono di adorarlo e ringraziarlo per essere il luogo inaccessibile del potere, quel potere che non esiste senza un povero gregge spaventato e belante che anela chi lo comandi. Eppure il potere non deve mostrarsi come tale, in quel caso dovrebbe farsi carico della responsabilità, ed ecco che, genialmente, decide di concederti la possibilità di assoggettarti a chi non comanda ma garantisce il tuo diritto al libero arbitrio: nessun pastore un solo gregge! Come non riconoscere nelle arcaiche vicende del mito greco il replicarsi e il sopravvivere del potere nelle diverse forme, quelle dello stato, quelle della religione, quelle della cultura … oggi quelle della comunicazione. Quanti sacerdoti convinti di essere profeti senza comprendere di essere espressione di algoritmi senza padroni: nessun pastore un solo gregge! Così ancora gli uomini che si combattono tra loro per consentire la sopravvivenza di quel potere che negano in una forma per celebrarlo in un’altra, che importa al potere come lo chiami, ciò che conta è che tu combatta per lui, lui che non è un soggetto, come il singolo mediocre crede poiché non ha compreso: nessun pastore un solo gregge!

Non è un caso che il mito di Persefone si intrecci tanto intimamente ai riti Eleusini, ai culti orfici, all’essenza più profondamente dionisiaca; non è un caso se il filosofo che ha aperto questo incontro suggerisca all’uomo di divenire Dioniso, di rinnegare un qualsiasi dio che non balli, di smascherare un divino che non abbia lo sguardo abissale dell’uomo che ha compreso come liberarsi superando i limiti di sé che nulla hanno a che fare con la sua più profonda natura divina … !

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

