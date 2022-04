Restart Liguria, Vaccarezza: “Definita la nuova programmazione del Por Fesr 2021-2027”

Liguria. Sono state delineate le nuove linee strategiche del Fondo europeo di sviluppo regionale “FESR” 2021-2027 in virtù delle quali è previsto l’arrivo di 630 milioni di euro per sostenere la crescita delle imprese e degli enti liguri.

“Un incremento di 250 milioni in più rispetto all’attribuzione precedente – sottolinea il consigliere regionale Angelo Vaccarezza – In particolare, la nuova programmazione punterà sulla trasformazione economica innovativa, sullo sviluppo sostenibile e sullo sviluppo dei territori. L’obiettivo è rafforzare il lavoro del precedente settennato, focalizzandosi sul rilancio e sullo sviluppo della produttività del territorio, preservando una continuità sostanziale e concettuale con le iniziative attivate in questi anni a supporto del tessuto economico”.

“In questi anni sono stati conseguiti diversi traguardi, superando tutti i target di spesa fissati dall’Unione Europea in fase di indirizzo della programmazione europea Por Fesr 2014-2020 – prosegue l’ex presidente della Provincia di Savona – Per citarne alcuni: 20 mila imprese sostenute, 570 milioni attivati per valorizzare il tessuto produttivo ligure e 734 nuovi posti creati grazie agli interventi regionali sulle aree di crisi industriali”.

“Tutto questo – conclude – è stato possibile grazie al grande lavoro di Regione Liguria, da sempre attiva a sostegno di tutti i settori produttivi”.