Reparti di pronto soccorso in affanno, Toti: “Il Covid c’è ancora, riforme Pnrr decisive sull’emergenza-urgenza”

Liguria. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta se è previsto un ridimensionamento dei posti riservati ai pazienti positivi al Covid 19 e di intervenire rispetto alla situazione in cui versano i pronto soccorso liguri.

Il consigliere ha rilevato che il personale sanitario, che opera nei reparti di emergenza, è da anni insufficiente e oggi opera in condizione molto precarie dovute agli effetti della pandemia Covid19.

L’interrogazione in Consiglio regionale arriva dopo l’allarme lanciato dai sindacati sulle difficoltà vissute dai pronto soccorso liguri.

“Il graduale ritorno alla normalità sta riportando i pronto soccorso in affanno: in questa settimana in una sola giornata si è registrato un picco di 218 accessi complessivi. Manca personale e quello presente, dopo due anni di pandemia, è allo stremo e ancora in attesa di una stabilizzazione. E’ questo il risultato della gestione di Alisa della Sanità in Liguria” aveva evidenziato l’esponente Dem.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha ricordato che i reparti Covid sono stati in gran parte chiusi, ma che ci sono ancora 200 pazienti e questo rende complessa la situazione in quando sono soggetti positivi al tampone, ma che vengono ricoverati per altre patologie legate all’emergenza-urgenza.

“Quindi – ha detto – i pronto soccorso sono a due distinti binari e anche il passaggio in reparto talvolta è più lento per una mancata recettività, dovuta ancora alla presenza dei reparti Covid. Toti ha auspicato che le future riforme legate al Pnrr possano allentare la pressione sui pronto soccorso”.

Nei giorni scorsi, inoltre, sono stati condivisi con le aziende sanitarie due documenti programmatori che prevedono una serie di misure e un sistema di monitoraggio che renderanno sempre più efficiente la gestione dell’emergenza urgenza. Sono misure collegate al piano contro il sovraffollamento in fase di attuazione e che ha già portato, tra le altre cose, all’utilizzo dei nuovi codici colore che rendono più capillare la capacità di risposta ai pazienti che si recano nei pronto soccorso.

Sullo sfondo del dibattito resta ancora la criticità sul personale medico e specialistico, sul quale bisogna puntare per un ritorno alla normalità anche sul fronte sanitario e per l’emergenza-urgenza.