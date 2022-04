Regione, attivo il bando per la pesca sostenibile: fondi per oltre 42 mila euro

Liguria. È attivo il bando sulla misura 1.30 del FEAMP (Fondo europeo per la politica marittima, la pesca e l’acquacoltura in Liguria) per oltre 42 mila euro.

È rivolto alle piccole e medie imprese nel settore della pesca e dell’acquacoltura per promuovere la pesca sostenibile e innovativa e aumentare la competitività. Le domande sono destinate alla diversificazione ed alle nuove forme di reddito dei pescatori, per lo sviluppo delle attività complementari quali investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali e attività pedagogiche.

É finanziabile il 50% delle spese ammesse con termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno il 10 maggio 2022. Per modalità e ulteriori informazioni consultare qui.