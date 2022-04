Raro e innovativo intervento cardiaco al Santa Corona, i complimenti del sindaco di Pietra: “Orgogliosi di questa struttura di eccellenza”

Pietra Ligure. “Desidero esprimere i complimenti miei personali e di tutta l’amministrazione comunale all’equipe della struttura complessa di cardiologia dell’ospedale Santa Corona, diretta dal dottor Shahram Moshiri, e della struttura di cardiologia interventistica, guidata dalla dottoressa Annamaria Nicolino, che lunedì scorso ha operato un raro e innovativo intervento sulla valvola cardiaca tricuspide, senza ricorrere alla tradizionale metodica a ‘cuore aperto’, molto invasiva e rischiosa”. A complimentarsi con il team medico del Santa Corona è il sindaco Luigi De Vincenzi.

“Un intervento all’avanguardia e anche avveniristico, praticato solo in pochissimi centri al mondo – dichiara De Vincenzi – Per me, che ben conosco le eccellenze che sa esprimere il Santa Corona e le capacità del gruppo della cardiologia, questa notizia è certamente motivo di soddisfazione ma non una sorpresa, considerata l’altissima professionalità dei medici e di tutto il personale sanitario e non che vi opera”.

“Un risultato davvero importante di cui essere contenti e orgogliosi, frutto del lavoro quotidiano di una grande squadra e di una struttura allenata a rispondere sempre al meglio, nelle quali si riconosce, una volta di più, l’eccellenza del Santa Corona che va non solo difesa ma certamente potenziata”, conclude il sindaco.