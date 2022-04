La Rari Nantes Savona la spunta a 12″ dalla sirena: biancorossi in semifinale scudetto

Palermo. Si conclude oggi, con gli ultimi due incontri, il girone Scudetto del campionato di Serie A1 2021/2022. Con la Pro Recco già certa del primo posto e il Brescia del secondo, e con il Salerno relegato all’ultimo posto, si definiscono i piazzamenti dal terzo al sesto. Si conosceranno così le due squadre che affronteranno biancocelesti e campioni d’Italia nelle semifinali e che potranno ambire ad un posto certo nelle coppe europee.

Il Telimar Palermo, già fuori dalle prime quattro, essendo sesto in classifica con 32 punti, riceve la Rari Nantes Savona, che è quinta a quota 34 punti. I biancorossi, vincendo, chiuderebbero in quarta posizione.

La cronaca. Tra i locali mancano Nicosia e Turchini, entrambi per un infortunio ad un dito.

Il primo sprint è appannaggio di Patchaliev, ma la difesa siciliana fa buona guardia.

Fondelli serve Campopiano che prova la palombella e colpisce la traversa. Sull’altro fronte un rapido tiro di Vlahovic è respinto da Massaro. Palla ancora al Telimar con Marziali che riceve, si gira bene e realizza. 1 a 0.

Il gioco viene interrotto per un problema al tabellone dei 30 secondi; ne restano 10 alla Rari con Bruni che guadagna l’espulsione di Occhione. Il tiro di Campopiano è deviato, fuori.

I biancorossi si fanno trovare scoperti. Del Basso serve al centro Basic, su cui c’è fallo grave di Campopiano. La conclusione di Vlahovic è stoppata.

Rizzo vede Washburn un po’ troppo avanzato e lo fredda. 1 a 1 a 3’45”.

Conclusione di Del Basso, Massaro è attento. Riparte la Rari, tiro di Molina che guadagna un angolo. Entrambe le difese concedono pochissimo.

Del Basso va nel pozzetto per una trattenuta ai danni di Rocchi. Vuskovic tira, Irving respinge, poi ci prova Rizzo ma Washburn non si fa sorprendere.

Fallo grave di Rocchi. Palla da Vlahovic a Bašić che va a segno. 2 a 1 a 31″ dalla fine del primo tempo.

Secondo tempo. La palla al centro è di Lo Dico. Il Savona si chiude a zona e riconquista il possesso.

Si prosegue con frequenti errori e falli in fase offensiva, accompagnati da ottimi interventi difensivi. Poche le opportunità in superiorità numerica da ambo le parti.

Fallo grave di Lo Dico e Fondelli sfrutta l’opportunità infilando il pallone sul palo opposto. 2 a 2.

Viene espulso Iocchi Gratta, ma al Telimar viene fischiato un due metri. Rapido cambio di fronte e Campopiano arriva subito al tiro, insaccando sopra la testa del portiere. 2 a 3 a 4’31”.

Molina va nel pozzetto; subito palla da Bašić a Marziali che avanza al centro e scaglia la palla in rete per il 3 a 3.

Controfuga del Telimar, Di Patti ha spazio e con velocità fulmina Massaro per il controsorpasso. 4 a 3.

Washburn si oppone a Molina. L’ultima azione della Rari vede Bruni subire fallo grave da Del Basso. Rapido giro palla e Patchaliev da posizione quattro sigla il 4 pari.

Il terzo tempo si apre con la palla conquistata da Campopiano. Espulso Bašić. La Rari mette la palla in rete, ma gli arbitri non avevano ancora fischiato. Angelini protesta e viene ammonito. Fondelli finta due volte e poi conclude, Washburn para.

Fallo grave di Vuskovic; conclude Vlahovic e Iocchi Gratta respinge. Fondelli ha spazio per il tiro e realizza la doppietta personale, riportando avanti il Savona. 4 a 5 a 1’35”.

Bašić scarica per Marziali; fallo da rigore di Iocchi Gratta, al suo secondo fallo grave. Dai cinque metri Irving realizza. 5 a 5 a 1’48”.

Viene espulso Occhione. Campopiano serve Bruni che trova l’opposizione di Bašić; palla ancora ai biancorossi, Campopiano colpisce la traversa.

Ancora un rigore per i locali per un altro fallo su Marziali, ben servito da Di Patti. Ancora Irving è implacabile. 6 a 5 a 3’01”.

Uomo in più per la Rari per l’espulsione di Di Patti. Il numero 4 impiega troppo tempo per uscire e gli arbitri assegnano un rigore ai biancorossi. Lo specialista Fondelli realizza. 6 a 6 a 3’22”.

Lo Cascio guadagna un’espulsione. La manovrata azione dei siciliani porta al tiro Bašić che sferra un diagonale vincente. 7 a 6 a 3’52”.

Ottimo anticipo di Bruni ai danni di Bašić, poi c’è l’espulsione di Vlahovic. Ed è ancora rigore perché il giocatore allontanato a detta degli arbitri non è uscito rapidamente. La Rari ringrazia e Fondelli trasforma. 7 a 7.

Irving perde palla e commette fallo grave su Patchaliev, poi lo ostacola. Gli arbitri assegnano il terzo tiro dai cinque metri ai biancorossi. Fondelli trafigge ancora Washburn. 8 a 7 a 4’59”.

Trattenuta di Rocchi che viene espulso. Il tiro di Bašić è respinto da Massaro.

Caldieri in ripartenza trattiene Giliberti e viene espulso. Baldineti chiama time-out. Bašić conclude da posizione centrale, Massaro para. Sul cambio di fronte Washburn impedisce a Rizzo di realizzare il primo doppio vantaggio.

Il più 2 savonese è rimandato di pochi secondi. Lo sigla Bruni con una bella girata: 7 a 9 a 6’50”.

Marziali guadagna un altro fallo da rigore, pareggiando il computo dei tiri dai cinque metri. Irving non sbaglia: 8 a 9 a 52″ dalla fine del terzo tempo.

C’è ancora tempo per una superiorità ospite con l’espulsione di Bašić ed un tiro di Campopiano che trova la traversa.

Nell’altro incontro, Trieste sta vincendo 7 a 5 sull’Ortigia. Quarto tempo. Palla al centro savonese. Fallo grave di Occhione su Bruni; per il numero 5 è la terza. Campopiano questa volta ha buona mira: 8 a 10.

Inferiorità per la Rari per l’espulsione di Bruni; Del Basso è bravo a servire Lo Cascio che la spinge in rete. 9 a 10 dopo 59″.

Controfallo e terza espulsione per Rocchi. Vlahovic imbecca Bašić che segna il gol del pareggio. 10 a 10 a 1’39”.

Anche Vlahovic termina la sua partita per il terzo fallo grave; giro palla della Rari che porta Bruni al tiro dal centro, ma Washburn fa buona guardia.

La Rari guadagna un’espulsione e Angelini chiama time-out. Washburn para il tiro di Patchaliev.

Fuori anche Bašić per fallo grave su Bruni. Rizzo scambia più volte con Campopiano, poi palla a Fondelli che tira alla destra di Washburn, bravo ad arrivarci.

Nel frattempo, è finita a Trieste. I giuliani hanno battuto l’Ortigia per 9 a 6.

Bruni va nel pozzetto per fallo su Lo Cascio. Giliberti serve dalla parte opposta Lo Dico che allo scadere del tempo insacca. 11 a 10 a 5’50”.

Marziali espulso per fallo su Bruni. Palla da Campopiano a Rizzo che questa volta conclude subito e va a bersaglio. 11 a 11. Restano 1’48” per le speranze della Rari.

Uomo in più per il Telimar: Molina nel pozzetto. Il passaggio di Giliberti è intercettato.

Ultimo minuto concitatissimo. Il Telimar avanza pericolosamente ma commette fallo in attacco. Restano 22 secondi da giocare; Angelini chiama a raccolta i suoi.

I biancorossi attaccano col doppio centro. Fallo di Giliberti su Iocchi Gratta a 13″ dalla fine. E c’è un tiro di rigore per fallo di Washburn: Fondelli sfrutta l’occasione decisiva. 11 a 12 a 12″ dalla sirena.

Time-out di Baldineti, Telimar all’attacco con i sette uomini, il tiro di Del Basso è respinto da Iocchi Gratta.

La Rari Nantes Savona riesce a conquistare la vittoria col minimo scarto, in un finale di gara avvincente e ad alta tensione. 11 a 12 il risultato finale.

Il terzo posto, quindi, è della Pallanuoto Trieste con 38 punti: in semifinale affronterà l’AN Brescia. Quarta la Rari Nantes Savona con 37 punti: se la vedrà con la Pro Recco. Quinta l’Ortigia con 36, sesto il Telimar con 32.

I playoff prevedono semifinali scudetto e semifinali per il quinto posto al meglio delle tre partite (gara 1 il 6 maggio, gara 2 il 14 maggio, eventuale gara 3 il 18 maggio); seguiranno le finali scudetto, quelle per il terzo posto, per il quinto posto e per il settimo posto, tutte al meglio dei tre incontri (gara 1 il 21 maggio, gara 2 il 25 maggio, eventuale gara 3 il 28 maggio).

Il tabellino:

Telimar Palermo – Carige Rari Nantes Savona 11-12

(Parziali: 2-1, 2-3, 4-5, 3-3)

Telimar Palermo: Washburn, Del Basso, Fabiano, Di Patti 1, Occhione, Vlahovic, Giliberti, Marziali 2, Lo Cascio (cap.) 1, Irving 3, Lo Dico 1, Bašić 3, D. All. Marco Baldineti.

Carige Rari Nantes Savona: Massaro, Rocchi, Patchaliev 1, Vuskovic, Molina Rios, Rizzo (cap.) 2, Caldieri, Bruni 1, Campopiano 2, Fondelli 6, Iocchi Gratta, Urbinati, Giovanetti. All. Alberto Angelini.

Arbitri: Bruno Navarra (Roma) e Massimo Calabrò (Macerata). Delegato Fin: Giovanni Del Bosco (Palermo).

Note. Usciti per tre falli: Occhione, Rocchi, Vlahovic e Bašić nel quarto tempo. Superiorità numeriche: