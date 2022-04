Raddoppio ferroviario, il commissario Macello incontra i rappresentanti delle associazioni agricole di Albenga

Albenga. Lunedì 11 aprile il commissario straordinario per il completamento del raddoppio ferroviario Vincenzo Macello incontrerà i rappresentanti delle associazioni di categoria agricole (Coldiretti, Confagricoltura e Cia) ad Albenga.

La richiesta era stata presentata dal sindaco Riccardo Tomatis al commissario Macello durante l’incontro tenutosi lo scorso venerdì 18 febbraio ad Albenga durante il quale il Commissario, accompagnato da Emanuela Bergia di Rfi e Alessandro Carrà di Italferr, aveva illustrato il progetto all’amministrazione e ai tecnici del Comune. In quell’occasione il sindaco Tomatis aveva consegnato al Commissario le richieste ufficiali delle associazioni di categoria agricole invitandolo a fissare un incontro con questa importante realtà del territorio. Durante l’incontro, infatti, era emersa l’esigenza del territorio ingauno di fare un focus particolare sul tema del consumo del suolo agricolo.

Afferma il consigliere Vincenzo Muní: “Siamo molto contenti di questo nuovo incontro con il commissario Macello, un incontro che proprio Noi avevamo richiesto e che dimostra una volta ancora come, al netto delle polemiche, sia chiara la nostra volontà dì lavorare affinché un’infrastruttura così attesa e che noi riteniamo fondamentale, possa essere realizzata nel migliore dei modi possibili, anche nel rispetto del territorio e della sua vocazione agricola. A tal proposito ritengo giusto sottolineare come fin dall’inizio, sia il sindaco Tomatis, sia il sottoscritto in qualità dì consigliere delegato, abbiamo espresso con forza due concetti fondamentali, la nostra volontà di destinare i nuovi spazi che si verranno a creare ad uso agricolo, proprio a salvaguardia del comparto agricolo e contemporaneamente la necessità dì recuperare gli spazi dell’attuale sito della stazione, che saranno fondamentali per lo sviluppo della nostra città nei prossimi anni. L’incontro del prossimo lunedì ci permetterà, come amministrazione, dì ribadire queste necessità e chiarire ulteriori aspetti legati alla realizzazione del nuovo tragitto ferroviario.”

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Ringrazio il commissario Macello per la disponibilità dimostrata. Il nostro territorio vede buona parte della propria economia girare intorno al mondo agricolo, per questo è importante un focus particolare su questo argomento. Il nostro ruolo, in questo momento, è quello di cercare di ottenere tutti i benefici possibili da questa operazione.

Come amministrazione stiamo continuando ad incontrare i cittadini e tutte le categorie economiche e commerciali per condividere con loro richieste ed esigenze del territorio da rappresentare nelle sedi opportune. Ringrazio per questo il consigliere Munì delegato allo “Sviluppo infrastrutturale del territorio” che sta seguendo insieme a me e agli uffici questo tema.”