Raccolta di tappi di plastica per finanziare la ricerca sul cancro: l’iniziativa di Leo e Lions Club Valbormida

Cairo Montenotte. Una raccolta di tappi di plastica per finanziare la ricerca sui tumori dell’Istituto Piemontese per la ricerca sul cancro, presieduto da Donna Allegra Agnelli. È questa l’iniziativa presentata questa mattina a Palazzo Scarampi dai Leo e Lions Club Valbormida.

“Molti non lo sanno, ma il centro di Candiolo fu fondato da undici Lions nel 1996 – sottolinea Filippo Robaldo, presidente del Leo Club – e siamo molto felici di poter dare il nostro contributo. In realtà non si tratta della prima iniziativa di questo genere, tutto è partito anni fa con il Leo Club Mondovì Monregalese e su proposta della nostra socia Veronica Lambertini, che ringraziamo, abbiamo deciso di intraprendere anche noi questo percorso. Siamo sicuri che dare una finalità così importante sicuramente spingerà più persone a partecipare alla raccolta“.

Il progetto riguarderà tutto il territorio della valle e coinvolgerà anche gli istituti scolastici che verranno riforniti di appositi bidoncini in cui andranno riposti i tappi. Ma non solo, come spiega il presidente dei Lions Club Valbormida Romina Vercellino, l’idea è quella di coinvolgere anche altre realtà: “Aziende private e enti pubblici hanno manifestato il loro interesse ad aderire all’iniziativa e nelle prossime settimane faremo ordini per altri bidoncini in modo da allargare il più possibile la raccolta”, dichiara.

Bidoncini che sono stati acquistati da un socio storico dei Lions: “Ci teniamo a ringraziare Mauro Fresia che si è preso carico della spesa e si è detto disponibile a comprarne altri”, dicono Robaldo e Vercellino.

Alla presentazione c’erano anche il sindaco di Osiglia Paola Scarzella e il vicesindaco di Mallare Mario Pistone, oltre a Paolo Lambertini, primo cittadino di Cairo Montenotte. “Siamo contentissimi di poter contribuire a questo progetto – afferma Lambertini – sia perchè è rivolto ad uno dei centri di ricerca oncologica d’eccellenza del nostro Paese (e non solo), sia perchè siamo felici di aderire ad un’iniziativa dei due club con cui abbiamo sempre collaborato egregiamente. Per questo li ringrazio, il loro lavoro e impegno sono sempre stati preziosi per la comunità, soprattutto nei confronti della popolazione più bisognosa”.

“Ogni tappo – conclude Lambertini – sarà un bellissimo segnale e messaggio da parte di chi aderirò alla raccolta. Purtroppo la nostra valle ha pagato un prezzo abbastanza alto per questioni passate e sappiamo quanto sia importante la prevenzione e la ricerca in campo oncologico”.