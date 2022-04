Cibo e medicine per l’Ucraina: punto di raccolta presso la Croce Bianca di Andora

Andora. E’ stata realizzata una raccolta di generi di conforto per l’Ucraina ad Andora, in collaborazione con la Caritas Parrocchiale della chiesa Santa Matilde in Ucraina.

E’ richiesto cibo (alimenti in scatola di facile consumo, carne in scatola, tonno in scatola, fagioli, piselli, lenticchie, pasta, biscotti di qualsiasi tipo, farina, riso, pane a fette, latte a lunga conservazione, succhi di frutta, latte in polvere per bambini, omogeneizzati di carne e frutta, alimenti in genere per l’infanzia, pannolini) e medicinali (scatole nuove e non utilizzate: antinfiammatori, paracetamolo, antidolorifici, antibiotici, buscopan, bende, garze di ogni tipo, betadine, acqua ossigenata, novalgina, ansiolitici, pannolini per adulti).

Non servono invece vestiti e coperte. Si accettano anche offerte in denaro per le spese del viaggio e l’acquisto di altri farmaci.

Il punto di raccolta è presso la Croce Bianca Andora – Via Dante Alighieri, 8 – Tel. 0182 85345. Tutti i giorni da lunedì 2 maggio a sabato 7 maggio dalle ore 14.30 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 22.00. Si accede al locale dal retro dell’ingresso principale.

“I mezzi condotti dai nostri volontari partiranno con tutto il materiale raccolto domenica 8 maggio con destinazione Galati, al confine tra Romania, Moldavia e Ucraina. La merce verrà consegnata al nostro concittadino residente da anni ad Odessa, Diego Rossi, che coadiuvato dal parroco Hupuk Cormarao Fegopebar, provvederà alla distribuzione presso la popolazione dei villaggi periferici della stessa città di Odessa” affermano gli organizzatori dell’iniziativa di solidarietà.